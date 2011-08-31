31 серпня в історії
У 1897 му році Томас Едісон патентує кінокамеру
У 1897 му році Томас Едісон патентує кінокамеру.
1898 року відкритий Київський політехнічний інститут(КПІ). В цьому році відзначає 102-шу річницю.
1907-й рік — створено Антанту.
Антанта - союз між Великобританією, Францією і Росією під час Першої світової війни проти Німеччини й Австро-Угорщини.
У 1919-му в ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків.
В 1947 році уперше піднявся в повітря літак АН-2
Радянська народна назва —"кукурудзник". Також це єдиний в світі літак, виробництво якого продовжується вже більше 60 років. Сьогодні він випускається в Китаї.
1987-го року Києву було присвоєно почесне звання "Посланець миру", встановлене ООН.
У 1996 році , коли Указом Президента створено Раду національної безпеки й оборони України.
2005 рік — трагедія на мосту Аль-Аїмма.
Неподалік від головної шиїтської святині Багдада - мечеті Казімія, куди прийшли тисячі прочан, щоб ушанувати річницю мученицької смерті шиїтського святого, імама Муси аль-Казіма. У тисняві, що виникла після появи чуток про присутність терористів-смертників, загинуло 815 осіб.
31 серпня народилися:
У 1853-му — російський генерал Олексій Брусилов.
Учасник Першої світової війни. Від березня 1916 року був головнокомандувачем Південно-Західного фронту, війська якого здійснили прорив австро-німецького фронту. Ця найвдаліша бойова операція росіян за всю війну увійшла в історію як Брусиловський прорив.
1945-го — Леонід Попов, український космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.
Космонавту в його рідному місті Олександрія було встановлено пам`ятник на площі, названій на його честь.
В 1974- му народився Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.
Українець провів у професійному тенісі 10 років . За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді, був четвертою ракеткою світу, виходив до фіналу Roland Garros. Медведєв має у своєму активі перемоги над легендами світового тенісу —Пітом Сампрасом, Андре Аґассі, Майклом Чанґом та іншими.