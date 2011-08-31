31 серпня в історії

У 1897 му році Томас Едісон патентує кінокамеру.

1898 року відкритий Київський політехнічний інститут(КПІ). В цьому році відзначає 102-шу річницю.

1907-й рік — створено Антанту.

Антанта - союз між Великобританією, Францією і Росією під час Першої світової війни проти Німеччини й Австро-Угорщини.

У 1919-му в ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків.

В 1947 році уперше піднявся в повітря літак АН-2

Радянська народна назва —"кукурудзник". Також це єдиний в світі літак, виробництво якого продовжується вже більше 60 років. Сьогодні він випускається в Китаї.

1987-го року Києву було присвоєно почесне звання "Посланець миру", встановлене ООН.

У 1996 році , коли Указом Президента створено Раду національної безпеки й оборони України.

2005 рік — трагедія на мосту Аль-Аїмма.

Неподалік від головної шиїтської святині Багдада - мечеті Казімія, куди прийшли тисячі прочан, щоб ушанувати річницю мученицької смерті шиїтського святого, імама Муси аль-Казіма. У тисняві, що виникла після появи чуток про присутність терористів-смертників, загинуло 815 осіб.

31 серпня народилися:

У 1853-му — російський генерал Олексій Брусилов.

Учасник Першої світової війни. Від березня 1916 року був головнокомандувачем Південно-Західного фронту, війська якого здійснили прорив австро-німецького фронту. Ця найвдаліша бойова операція росіян за всю війну увійшла в історію як Брусиловський прорив.

1945-го — Леонід Попов, український космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.

Космонавту в його рідному місті Олександрія було встановлено пам`ятник на площі, названій на його честь.

В 1974- му народився Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.

Українець провів у професійному тенісі 10 років . За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді, був четвертою ракеткою світу, виходив до фіналу Roland Garros. Медведєв має у своєму активі перемоги над легендами світового тенісу —Пітом Сампрасом, Андре Аґассі, Майклом Чанґом та іншими.