У Києві відкрили Центр Української Культури та Мистецтва за 25 млн. гривень

На вихідних на Подолі в Києві відкрився будинок Центру Української Культури та Мистецтва.

Як передає кореспондент УНІАН, на будівництво Центру пішло 6 років та 25 мільйонів гривень. Організатори планують проводити виставки, заняття та майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва.

За словами засновників, ідея існування Центру полягає в тому, щоб принаймні не втратити й не забути ті традиції, які існують зараз: «Великою трагедією в українській культурі є те, що наші з вами онуки вже не зможуть одягнути бабусину вишиванку», – говорить засновниця Центру Світлана ДОЛЕСКО. – «Вони скажуть про нас: «Так, ми чули про вишиванки, Петриківський розпис, але те покоління все втратило».

На виставці-відкритті було представлено близько тисячу робіт майстрів з усієї України, серед яких вироби з клаптиків, вишивки та гобелени. Площа виставки становить близько 1,5 тисячі квадратних метрів.

Як заявляє ДОЛЕСКО, вона збудувала Центр на власні кошти, причому загальні інвестиції склали більше 25 мільйонів гривень.

Центр Української Культури та Мистецтва було засновано в 2005 році з метою відродження національних традицій та звичаїв, залучення молоді до сприяння збереженню української культури.