Російська акторка здивувала Венеціанський кінофестиваль
14:54, 06 вересня 2011Культура
0 0
Світлана Ходченкова одягла джинси
Російська акторка Світлана Ходченкова зуміла здивувати усіх на Венеціанському кінофестивалі. Вдень Світлана прийшла на офіційну фотосесссію в джинсах і футболці.
Багато критиків презирливо сказали "фе": голлівудські діви навіть удень намагаються здивувати публіку своїми нарядами.
Зате ввечері російська актриса з`явилася на червоній килимовій доріжці у всій красі: вечірній мейк-ап, хвилясті локони і довга чорна сукня, прикрашена пір`ям.
До Італії білява красуня вирушила, щоб представити нову картину "Шпигун, вийди геть". Партнерами Ходченкової по фільму стали Костянтин Хабенський, оскароносні Колін Ферт і Гері Олдман.
Хабенський не зміг приїхати через зйомки в новій картині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter