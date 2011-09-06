Російська акторка здивувала Венеціанський кінофестиваль

Російська акторка Світлана Ходченкова зуміла здивувати усіх на Венеціанському кінофестивалі. Вдень Світлана прийшла на офіційну фотосесссію в джинсах і футболці.

Багато критиків презирливо сказали "фе": голлівудські діви навіть удень намагаються здивувати публіку своїми нарядами.

Зате ввечері російська актриса з`явилася на червоній килимовій доріжці у всій красі: вечірній мейк-ап, хвилясті локони і довга чорна сукня, прикрашена пір`ям.

До Італії білява красуня вирушила, щоб представити нову картину "Шпигун, вийди геть". Партнерами Ходченкової по фільму стали Костянтин Хабенський, оскароносні Колін Ферт і Гері Олдман.

Хабенський не зміг приїхати через зйомки в новій картині.

ТСН