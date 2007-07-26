Шевченківським лауреатам нарешті віддадуть премію

В Україні добігає кінця епопея з невиплатою грошового еквівалента Шевченківської премії її лауреатам. Попри те, що імена лауреатів були оголошені 9 березня, восьмеро з них отримали лише частину грошей, а лауреат найповажнішого віку 81-річний Остап Лапський, який мешкає в Польщі, не побачив жодної копійки - уряд Януковича не міг знайти грошей.

Як сказала заступниця голови комітету з Шевченківської премії Марією Матіос, безпрецедентна в історії державної нагороди ситуація наблизилася до розв`язки.

Марія Матіос: На сьогоднішній день гроші в сумі 170 тисяч гривень, яких не вистачало для повної виплати грошового еквіваленту Шевченківськорї премії, вже на рахунку Шевченківського комітету. Отже, тривала війна Шевченківського комітету із нинішнім урядом увінчалася перемогою комітету.

Це була дуже принизлива ситуація, якої в історії існування Шевченківської премії за 47 років не було. Уряд Януковича відмовлявся виплатити 170 тисяч гривень, які необхідні були для повного погашення боргу комітету перед шевченківськими лауреатами.

Бі-Бі-Сі: Це борг перед кимось одним чи перед кількома людьми?

Марія Матіос: Це борг перед усіма цьогорічними шевченківськими лауреатами. Цього року було 9 лауреатів Шевченківської премії, і всі вони недоотримали, а громадянин іноземної держави (Польщі) Остап Лапський (не отримав) жодної копійки із всієї суми. Але, на щастя, зараз все владналося, і найближчими днями всі лауреати матимуть винагороду в повному обсязі.

Бі-Бі-Сі: Ви сказали, що уряд Януковича відмовлявся. Чому він відмовлявся?

Марія Матіос: Уряд мотивував це тим, що у кошторисі комітету було закладено 1 мільйон гривень, тобто, передбачено для 10 премій по 100 тисяч гривень кожна премія. Але оскільки минулого року комітет Державних премій у галузі науки і техніки збільшив суму до 125 тисяч гривень на людину, то Національна премія, яка за своїм статусом є найвищою і за грошовим еквівалентом... ми змушені були підвищити грошовий еквівалент зі 100 тисяч до 130 тисяч гривень. Президент підписав цей указ, це було оприлюднено, тобто ця інформація набула публічності 9 березня, і через те ситуація з невиплатою поставила насамперед президента у двозначне становище.

Бі-Бі-Сі: А які ви аргументи знайшли, аби переконати уряд все-таки?

Марія Матіос: Насамперед те, що указ Президента потрібно було виконувати. Ми пробомбардували паперами, дзвінками, походами, зустрічами, телеграмами всіх включно з президентом України. Можливо, нам додала сміливості і стимулу одна фраза віце-прем‘єра з гуманітарних питань Дмитра Табачника, який порекомендував особисто мені виплатити з власної зарплати цю премію. Знаєте, це було таке нахабство і така безвідповідальність високого державного чиновника, що все це варте доброго пера!

Бі-Бі-Сі: Але урядовці говорили, що передати гроші Остапові Лапському заважають якісь там формальності...

Марія Матіос: Грошей не було! Остапові Лапському треба передати гроші ці у повному обсязі. Не траншами, не по 5-10 тисяч, а всю суму одразу через те, що це людина дуже поважного віку – йому 81 рік. Так, є технічні моменти з боку Лапського, що він іще не передав документів, які б засвідчили те, що стороння людина може отримати замість нього гроші і відповідним чином йому передати. Через те, що у комітеті Шевченківському немає валютного рахунку, премія виплачується гривнями. Але зараз не буде жодних проблем, я так розумію. Ми маємо інформацію, що всі документи Остапа Лапського вже на під‘їзді до Києва.

За матерыалами: Бі-Бі-Сі