За попередніми даними, на борту літака перебувала родина з 8 осіб та екіпаж.

У Кенії розбився літак, що прямував до національного заповідника Масай-Мара, внаслідок чого всі 12 людей, які були на бору загинули. Це – іноземні туристи та екіпаж.

Як пише Newsweek, трагедія сталася сьогодні вранці у прибережному регіоні Кенії - Квале. Повідомляється, що невдовзі після зльоту літак впав у лісистій гірській місцевості приблизно за 40 км від злітної смуги. Рятувальники виявили на місці аварії повністю згорілі уламки.

Місцеві ЗМІ повідомили, що йшлося про літак із реєстраційним номером 5Y-CCA, на борту якого перебувала родина з 8 осіб.

"Усі державні служби вже працюють на місці події, щоб встановити причини катастрофи та її наслідки", - йдеться в заяві Управління цивільної авіації Кенії.

За повідомленням AP News, літак типу Cessna Caravan, що належав оператору Mombasa Air Safari, зазнав аварії в регіоні Квале під час рейсу з Діані до Масай-Мара.

Комісар округу Квале Стівен Орінде уточнив, що пасажири - іноземні туристи, чиє громадянство буде підтверджено пізніше. За словами свідків, вони чули гучний вибух, а згодом, прибувши на місце події, знайшли людські останки.

Довідка УНІАН. Національний заповідник Масай-Мара є однією з найвідоміших туристичних локацій Кенії, де щороку у вересні і жовтні відбувається велика міграція антилоп гну із танзанійської Серенгеті. Розташований на південному заході країни, в окрузі Нарок. Заповідник названий на честь племені масаї – традиційного населення регіону та річки Мара, яка поділяє його. Масаї-Мара відомий великою кількістю тварин, що живуть у ньому.

