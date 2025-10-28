Україна входить в непросту зиму, проте в уряді запевняють, що готові до різних сценаріїв.

Підприємства теплової генерації комунальної сфери технічно готові до старту опалювального сезону. Влада розглядає різні сценарії, проте опалювальний сезон розпочинається в Україні планово з 28 жовтня.

Про це під час брифінгу в "Укрінформі" повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

"Опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак ворога по інфраструктурі. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної генерації, розподілу, теплової генерації. Готуємось до важкої зими", – зазначив Ковальчук.

За словами замміністра, об’єкти соціальної сфери включені більше ніж на 55% в 20 регіонах країни. У восьми регіонах частково подається тепло також і в житлові будинки, але це не носить масового характеру.

"Якщо погодні умови дозволяли не включати тепло в житлові будинки – це фактично і було зроблено. Достатньо теплий жовтень відповідно до нормативних документів давав підстави не вмикати опалення", – повідомив представник Кабміну.

Ковальчук умови для включення опалення:

середньодобова температура, що має знаходитися нижче позначки в 8℃ три доби поспіль;

наявність тенденції до похолодання.

За цих умов органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону.

Відповідно до оновленого прогнозу температура на цьому тижні теж буде зберігатися достатньо теплою, зазначив урядовець. При цьому він закликав громади у разі наявності запитів або зміни температурних показників приймати рішення і починати опалення в тому числі і житлового фонду.

В свою чергу, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що дев'ять блоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території працюють, всі планові ремонти виконані своєчасно, як і аварійні і відновлювальні роботи.

За словами Колісника, частково ремонт продовжується на тих об’єктах, де були повторні ураження. Атаки ворога будуть тривати, каже замміністра енергетики, тож уряд сформував аварійно-ремонтний запас. Як резервні і додаткові типи живлення будуть використані об’єкти розподільної генерації на місцях. Сюди входять, наприклад, сонячні панелі на лікарнях.

Колісник підкреслив, що Україна розраховує на подальшу підтримку західних союзників для проходження опалювального сезону. І закликав населення раціонально використовувати електроенергію.

Водночас голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що для сталого проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні буде необхідно додатково закупити більше 4 млрд кубометрів газу. Ціна питання додаткового імпорту природного газу становитиме 1,9 млрд дол.

"Є чіткий план по додатковому імпорту газу. 1,9 млрд доларів є потреба у додатковому фінансуванні. Значну частину цих коштів ми вже забезпечили, і це спільна робота з урядом. Маємо стриманий оптимізм з приводу залучення коштів, забезпечення додаткового імпорту для сталого проходження сезону", – повідомив Корецький.

Раніше під час години запитань до уряду 24 жовтня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оцінила необхідний для додаткового імпорту газу обсяг фінансування в 2 мільярди євро. При цьому вона відмовилася назвати конкретні дані по втратах внутрішнього газовидобутку та обсягах газу, які потрібно імпортувати, посилаючись на неприпустимість розголошення інформації під час війни з РФ.

Народна депутатка Вікторія Сюмар, яка ставила запитання уряду, оцінила потреби України в додаткові 8 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону.

До цього Кабмін вже додатково виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для населення через часткові тимчасові втрати власного видобутку.

