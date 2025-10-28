Ярослав Железняк зазначив, що через дропів в Україні проходить до 200 мільярдів гривень.

В Україні можуть створити спеціальний перелік банківських клієнтів, що підлягатимуть особливому контролю. Документ передбачає створення списку осіб, що надають свої картки у користування іншим особам.

Мова йде про проэкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161).

За словами народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, проэкт закону має допомогти в боротьбі з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами, які використовують для відмивання грошей або нелегальної діяльності.

Він вказав, що через дропів в Україні проходить до 200 мільярдів гривень і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

Що пропонують автори законопроєкту про дропи:

Національний банк України має створити реєстр осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг мають вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;

⁠до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);

⁠банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Також нардеп вказав, що законопроєкт дає можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик.

Боротьба з дропами в Україні – головні новини

У грудні 2024 року низка українських банків підписали спільний меморандум про посилення обмежень карткових переказів в рамках посилення боротьби з так званим "дропами".

Заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська зазначила, близько 10-20% нових випущених карток у 2025 році були задіяні у підозрілій діяльності.

