Йдеться про можливість керувати обсягом пам'яті для кожного чату.

Журналісти виявили у свіжій бета-версії WhatsApp корисне нововведення. Воно дасть змогу користувачам бачити, скільки в пам'яті їхнього смартфона займає кожен із чатів і видалити непотрібні файли в ньому.

За інформацією WABetaInfo, у розділі інформації про чат з'явилася нова опція "Керування сховищем", яка надає у форматі галереї перегляд усіх файлів – фотографій, відео, "гіфок", документів – та інших вкладень.

WhatsApp уже має опцію "Медіа, посилання та документи" в кожному чаті, яка відкриває галерею спільних файлів. Однак він не показує, скільки місця займає кожен із них. Тепер можна буде видаляти медіафайли та повідомлення, не зачіпаючи інші чати.

Якщо тестування пройде вдало, то функція з'явиться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

Нагадаємо, в останньому оновленні у WhatsApp дозволили встановлювати нагадування для важливих повідомлень. А ще раніше в месенджері з'явився безкоштовний перекладач чатів із підтримкою української мови.

А Telegram цього місяця представив одне з найбільших оновлень за 2025 рік. Головна зміна – перероблений дизайн iPhone-версії в стилі Liquid Glass.

