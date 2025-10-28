Українські захисники успішно відкинули російських загарбників на Добропільському напрямку Донеччини. Окупанти намагалися захопити населені пункти Кучерів Яр і Нове Шахове.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState в Telegram.
"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового. Ворог просунувся поблизу Звірового та Степової Новосілки", - йдеться у повідомленні.
Вчора ввечері, 27 жовтня, 1-й Копус Національної гвардії України "Азов" поширив інформацію, що російські загарбники здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок), намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка.
"В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час", - відзначили військові.
Особливістю цієї атаки стало збільшення кількості танків.
"Противник намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами — по 4–5 одиниць — різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано", - наголошується у повідомленні.
Зокрема, завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України - передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито.
"У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами", - наголошувалося в повідомленні.
Станом на вчорашній вечір зачистка місць висадки піхотинців противника продовжувалася.
Війна в Україні - останні новини з Донбасу
Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в районі Покровського і Добропільського напрямків вдалося взяти в полон 2200 російських окупантів.
Військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук відзначає, що РФ зазнає величезних втрат на Добропільському напрямку.