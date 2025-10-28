З початку року середня зарплата для розрахунку пенсії збільшилася майже на 2530 гривень.

В Україні за вересень 2025 року середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, знову на шляху до максимальних позначок. Цей показник трохи перевищив 21 190 гривень, хоча ще в серпні він був на рівні 19813,71 грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

"27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року. Він становить 21190 гривень 31 копійку", - йдеться в повідомленні ПФУ.

Відео дня

Зазначається, що з початку року середня зарплата для розрахунку пенсії збільшилася майже на 2530 гривень, а найвищий показник цього року зафіксовано в червні - 22 336,81 грн.

Пенсії в Україні - останні новини

У Пенсійному фонді повідомили, що середня пенсія в Україні за рік зросла на 10% або 584,9 гривні. Станом на 1 жовтня виплата становить 6436,8 грн. Водночас налічується 10,2 млн пенсіонерів, а понад третина (35,3%) з них отримують менше ніж 4 тисячі гривень на місяць.

Водночас, за даними "Опендатабот", середня пенсія в Україні зараз становить 6 436 гривень або ж 133 євро (курс на момент публікації матеріалу).

Вас також можуть зацікавити новини: