До 20-річного ювілею iPhone у 2027 році компанія готує серйозні зміни.

Apple запланувала "сміливий" редизайн iPhone до його 20-річчя у 2027 році. За останніми витоками, компанія планує повністю відмовитися від фізичних бічних кнопок, замінивши їх "твердотільними" сенсорними елементами.

Ще у 2022-му повідомлялося, що компанія має намір впровадити щось подібне в Pro-моделі iPhone 15 у рамках проєкту Projekt Bong. Однак редизайн був скасований на пізній стадії, а пізніше перенесений на невизначений термін.

Тепер, як стверджується, проєкт успішно пройшов стадію функціональної перевірки. Під заміну потраплять кнопки живлення, гучності, клавіша дії (Action button), а також спуск камери. Замість звичного кліка користувач відчуватиме вібрацію і відгук через haptic-двигуни.

Відео дня

Такий редизайн несе відразу декілька переваг. По-перше, відсутність механічних кнопок підвищує надійність і довговічність телефону – менше схильних до зносу деталей. По-друге, Apple зможе зробити дизайн більш цілісним і мінімалістичним, поліпшивши вологозахист і загальну естетику корпусу.

Якщо вірити чуткам, ювілейний iPhone стане майже повністю скляним – без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків. Apple нещодавно відкрито підтвердила розробку такого айфона, зазначивши, що iPhone Air був першим кроком до "унікального скляного пристрою", про який мріяв Джобс.

До слова, компанія вже використовувала великі зміни дизайну в минулих ювілейних моделях – наприклад, iPhone X, коли вперше з'явився екран без рамок і кнопки "Додому".

Раніше повідомлялося, що Apple перенесла вихід свого гнучкого iPhone через труднощі у виробництві. Якщо раніше очікувалося, що пристрій вийде разом із серією iPhone 18 восени 2026 року, то тепер компанія, ймовірно, запустить його у 2027-му.

Тим часом Samsung готується до презентації свого першого смартфона з трьома екранами. Пристрій зможе розгортатися в повноцінний планшет з діагоналлю близько 10 дюймів і отримає незвичайну G-подібну конструкцію з двома шарнірами.

Вас також можуть зацікавити новини: