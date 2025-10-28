Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 29 жовтня, - Кличко

Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до тижня.

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це повідомив мер столиці Віталый Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян", - пише він.

Міський голова нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - зазначає Кличко.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон для столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався цього року 3 жовтня. Підключення до тепломереж відбувалось за індивідуальними заявками керівників закладів.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує сьогодні, 28 жовтня.

В середині жовтня заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що у Києві через відносно теплу погоду опалювальний сезон у житлових будинках почнуть під кінець цього місяця.

