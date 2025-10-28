Раніше Трамп оголосив про введення санкцій проти нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл".

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що американський уряд надав письмові гарантії щодо того, що німецький бізнес "Роснефти" звільнять від нових енергетичних санкцій. Активи більше не перебувають під фактичним контролем Росії, повідомляє Reuters.

Раніше Берлін звернувся до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як у адміністрації Дональда Трампа ввели санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". У Німеччині стверджували, що нафтопереробні заводи перебувають під опікою держави з 2022 року та відокремлені від материнської групи. Водночас вони відіграють стратегічну роль в енергетичній безпеці країни.

Серед активів, про які йдеться, - нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, який є одним з найбільших у Німеччині. На нього припадає значна частка потужностей з нафтопереробки в країні.

Також підприємство є одним із найбільших роботодавців у землі Бранденбург – регіоні, де стрімко зростає підтримка партії "Альтернатива для Німеччини", яку іноді називають "націоналістичною" і "проросійською".

Нові санкції проти Росії – що кажуть фахівці

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснафти" і "Лукойлу". На думку деяких фахівців, у випадку повноцінної реалізації обмеження можуть перекрити потік доходів від продажу викопного палива, що фінансують військову машину кремлівського режиму.

Водночас інші експерти дотримуються думки, що санкції не стануть для Росії фатальними, адже за роки війни проти України вона навчилася обходити західні обмеження.

