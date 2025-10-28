У Росії запроваджують цілорічний призов: військкомати працюватимуть без перерви

Держдума ухвалила закон, який дозволяє проводити медогляди та відбір призовників з 1 січня до 31 грудня.

У Росії більше не буде перерв між призовними кампаніями — відтепер процес відбору та медичних оглядів майбутніх солдатів триватиме впродовж усього року. Відповідний закон ухвалила Держдума РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з документом, військкомати отримують право проводити медичні огляди, психологічне тестування та засідання призовних комісій без перерви — від 1 січня до 31 грудня.

Водночас відправлення призовників до місць служби залишиться двічі на рік — навесні (з 1 квітня до 15 липня) та восени (з 1 жовтня до 31 грудня).

Зміни можуть свідчити про підготовку до масштабнішої мобілізації, адже безперервна робота військкоматів спрощує контроль за обліком громадян і дозволяє оперативніше поповнювати армію.

Як повідомляв УНІАН, у Росії мобілізація не зупиняється, просто вона переведена на контрактну форму. Крім того, Путін намагається більше залучати до своєї армії ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, іноземних найманців.

Нещодавно уряд Росії погодив законопроєкт, який дозволяє залучати осіб з мобілізаційного резерву для задач поза межами території країни під час збройних конфліктів.

