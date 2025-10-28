В районі Чорнобиля зафіксували синіх собак: дослідники припустили, що сталося

Раніше встановлено, що тварини належать до двох популяцій, генетично відмінних від інших собак.

Волонтери, які перебувають у зоні Чорнобильської катастрофи, помітили тварин із синім хутром - не виключно, що вони потрапили у якісь хімікати.

Зокрема, група Dogs of Chernobyl, що опікується цими тваринами, опублікувала відео, на якому можна побачити тварин, серед яких є щонайменше один повністю синій собака та кілька - частково.

"Минулого тижня вони ще не були сині. Ми не знаємо причини й намагаємось їх упіймати, щоб з’ясувати, що сталося. Найімовірніше, вони контактують із якоюсь хімічною речовиною", - зазначили волонтери.

Відео дня

Організація, що працює під егідою благодійного фонду Clean Futures Fund, додала, що хоча колір шерсті виглядає тривожно, самі собаки залишаються "дуже активними й здоровими".

Публікація викликала неоднозначну реакцію користувачів соцмереж, зокрема, деякі засумнівалися у правдивості фото.

"Для тих, хто пише, що наші фото - підробка або що ми навмисно фарбуємо собак у синій колір, щоб заробити гроші чи поширювати неправдиву інформацію, нам, чесно кажучи, важко щось відповісти. У нас просто немає ні часу, ні причин займатися подібним. Ми впевнені, що репутація нашої організації говорить сама за себе", - наголосили волонтери.

Вони запевняють, що фото зробив Даррін - керівник команди з вилову тварин. Відтоді волонтери намагаються знову знайти цих собак, аби провести стерилізацію і, можливо, змити з них речовину, у яку вони потрапили. У групі запевняють:

"Усі наші фото мають геотеги, тож так - вони зроблені саме в Чорнобилі, в Україні, де ми зараз і працюємо. Наша місія полягає у стерилізації собак у Чорнобилі. Найімовірніше, ці собаки просто забігли у місце, де був якийсь хімікат або фарба. Вони не стали синіми через радіацію, і ми ніколи цього не стверджували. Це лише кілька собак, які, схоже, натрапили на щось синє, і ми намагаємося їх упіймати, щоб стерилізувати разом з іншими тваринами".

Як пише The Daily Mail, Dogs of Chernobyl доглядає з 2017 року приблизно 700 тварин, які живуть у межах 30-кілометрової зони відчуження. Волонтери регулярно забезпечують їх їжею та медичною допомогою. Ці собаки - нащадки домашніх улюбленців, покинутих під час евакуації після аварії на ЧАЕС 1986 року.

Йдеться, що поки команда не з’ясувала, що стало причиною появи синього відтінку, користувачі соцмереж висунули свої версії. У тому числі, люди припускають, що кольорова "трансформація" сталася внаслідок зовнішнього забруднення, яке можна змити. Люди також дивуються, яким чином взагалі ці собаки досі здатні розмножуватись після стількох років у "зараженій зоні".

Як зазначає видання, катастрофа сталася 26 квітня 1986 року, коли вибухнув один із реакторів електростанції, що призвело до найбільшого викиду радіоактивних речовин в історії людства. Після аварії людей евакуювали з міста й навколишніх територій, утворивши зону відчуження. Відсутність людей дала змогу дикій природі відновитись: нині рівень радіації у Чорнобильській зоні становить близько 11,3 міліремів, що у шість разів перевищує дозволену норму для людини.

Йдеться, що дослідження, проведене у 2024 році, показало, що чорнобильські собаки розвинули унікальну генетичну стійкість - вони імунні до радіації, важких металів і забруднення. У статті сказано:

"Науковці, серед яких - професор Колумбійського університету Норман Дж. Кляйнман, проаналізували зразки крові 116 безпритульних собак, упійманих поблизу станції та в місті Чорнобиль у 2018–2019 роках. Зразки доставили до США для дослідження ДНК, яке виявило, що ці тварини належать до двох популяцій, генетично відмінних від інших собак у регіоні. Це свідчить про адаптацію до тривалого впливу токсичного середовища".

Учені виявили близько 400 ділянок геному, які сильно відрізняються від звичайних, а також 52 гени, що можуть бути пов’язані з впливом забруднення.

"Інакше кажучи, мутації, спричинені радіацією та хімічним забрудненням, передаються від покоління до покоління, забезпечуючи собакам здатність виживати в екстремальних умовах Чорнобильської зони", - пише The Daily Mail.

Жителі Чорнобильського заповідника

Нагадаємо, дослідники показали незвичайну комаху горбатку-бізона, яка колись прибула в Україну з Північної Америки. Це – агресивний шкідник виноградників і плодових дерев. За словами дослідників, горбатка-бізон (Stictocephala bisonia) - одна з найекзотичніших комах підряду цикад, що нині мешкає в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: