ДБР затримало ексголову 'Укренерго' Кудрицького: підозрюють у шахрайстві

Володимир Кудрицький був головою правління "Укренерго" у 2020–2024 роках.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього керівника електроенергетичного підприємства "Укренерго" Володимира Кудрицького. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримали колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства національної енергетичної компанії "Укренерго", – йдеться у заяві Державного бюро розслідувань.

За словами правоохоронців, схему організував львівський бізнесмен, якого раніше ДБР викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб Збройних сил України на понад один мільярд гривень.

Відео дня

"За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій південної та західної енергосистеми посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії", – повідомляє ДБР.

За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13 з половиною мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі.

"Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – додали у Державному бюро розслідувань.

Володимир Кудрицький. Довідка УНІАН

Володимир Кудрицький був головою правління "Укренерго" у 2020–2024 роках.

30 серпня під час засідання ставки Верховного головнокомандувача йому рекомендували написати заяву про звільнення за власним бажанням. Це пов’язували із недостатнім захистом енергетичних об’єктів. 2 вересня наглядова рада звільнила Кудрицького з посади голови НЕК "Укренерго".

21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до Володимира Кудрицького. За повідомленням ЗМІ, слідчі дії проводилися за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами держкомпанії.

Вас також можуть зацікавити новини: