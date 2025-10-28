Місто мало пасти понад рік тому, але Покровськ тримається, незважаючи на те, що всередині почалися вуличні бої після проникнення туди російських окупантів.

Наприкінці літа 2024 року російські війська, здавалося, ось-ось захоплять місто Покровськ. Вони просунулися майже на 13 км углиб міста і мешканці були спішно евакуйовані.

Як пише The Washington Post (WP), на той час оцінки того, як довго Покровськ зможе протриматися, різнилися - від кількох тижнів до кількох місяців, але доля міста, здавалося, була вирішена.

Але минуло більше року, а ЗСУ все одно міцно тримаються за цей ключовий логістичний вузол на Донеччині, незважаючи на заяви РФ про неминучість падіння міста і про те, що тисячі українських військових оточені і незабаром будуть узяті в полон.

Однак позиції українців виглядають хиткими. Невеликі групи російських солдатів проникли в місто, і ведуться запеклі вуличні бої, під час яких українці намагаються вистежити окупантів і витіснити.

Проте сам факт того, що українські війська залишаються в місті після стількох років, зірвав плани РФ.

"Поки що ми утримуємо місто. Там панує стійкий хаос", - сказав український майор, чия бригада дислокувалася на Покровському напрямку, додавши, що планів відступу немає.

Офіцер на умовах анонімності повідомив, що на південній стороні міста "скупчилося від 200 до 250 російських військових". "Зараз бойова обстановка - вуличні бої", - зазначив він.

Українські спецпідрозділи і штурмові загони прибули, щоб зміцнити оборону і "зачистити" російські війська, додав він.

Якщо Покровськ впаде, це буде найбільше місто, взяте російськими військами з часів кровопролитних боїв за Бахмут у 2023 році.

"Люди намагаються порівнювати його з Бахмутом, але це різні ситуації. Тут росіян не так багато, і більшість просто ховаються десь у підвалах", - сказав майор, який обороняв місто.

"Покровськ - ключова ланка в ланцюзі міст-фортець, які перешкоджають Росії захопити всю Донецьку область, що є однією з її головних цілей у цій війні. Росія поставила умовою припинення вогню здачу Україною іншої частини Донецька", - написало видання.

WP зазначив, що за даними 7 корпусу десантно-штурмових військ України, який веде бої у Покровську, у росіян "наразі немає повного контролю над жодним із районів Покровська".

"Захисники Покровська чинять активний опір окупантам у місті", - йдеться в повідомленні 7 корпусу. Там додали, що їхня чисельність "поповнилася новими підрозділами, включно зі штурмовими загонами, артилерією, розрахунками БПЛА та іншими компонентами сил оборони".

А ось російські офіційні особи, як зазначає WP, малювали зовсім іншу картину - картину, згідно з якою війська РФ перебувають на межі повного розгрому ЗСУ. Зокрема, кілька днів тому начальник Генштабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що війська Кремля оточили близько 5500 українських військовослужбовців на Покровському напрямку і ще 5000 - у районі Куп'янська Харківської області.

Однак Інститут з вивчення війни не виявив доказів, що підтверджують заяви Герасимова. Крім того, додається, що, хоча російські війська "домагаються успіхів у районі Покровська і в самому Покровську" та прилеглому місті Мирноград, це, ймовірно, "не віщує неминучого краху української оборони в цьому районі".

Російські воєнкори також сумніваються в твердженнях Герасимова. "В черговий раз повідомлена інформація не відповідає дійсності", - написав у Telegram воєнкор із широкою аудиторією Romanov Light.

Але, зазначає видання, якщо Покровськ впаде, це стане серйозною невдачею, оскільки місто є перехрестям автомобільних і залізничних шляхів і наближає російські війська до великих міст Донецька - Краматорська і Костянтинівки.

"Однак в України було більше року, щоб підготуватися до такого розвитку подій", - підсумувало видання.

Ситуація на Покровському напрямку

Учора в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що оборону Покровська посилено, українські військові проводять активну протидію росіянам у місті. Там деталізували, що в Покровську тривають міські бої з групами росіян, які зуміли просочитися і накопичитися в різних частинах міста.

При цьому співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий зауважив, що окупанти збільшують зону перебування в Покровську, але назвати це контролем не можна.

