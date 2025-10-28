Saab називає Gripen "економним винищувачем", і цифри справді це підтверджують — але не всі з ними погоджуються.

Шведський винищувач JAS 39 Gripen залишається одним із найдоступніших у своєму класі — принаймні за даними компанії-виробникм Saab. Згідно з аналітичним звітом Fighter Aircraft Through Life Costs від Aviation Week (2023), вартість однієї льотної години Gripen C/D становить близько 20,6 тис. доларів, тоді як для новішої версії Gripen E/F — 22,1 тис. доларів, пише Defence Express.

Для порівняння, інші сучасні винищувачі обходяться значно дорожче:

F-15EX — 34,3 тис. дол.,

F-16V — 25,6 тис. дол.,

F/A-18E/F — 25,7 тис. дол.,

Rafale — 31,2 тис. дол.,

Eurofighter Typhoon — 28,9 тис. дол.,

F-35A — рекордні 46,2 тис. дол. за годину польоту.

Як рахували витрати

У дослідженні враховували експлуатацію 100 літаків протягом 37 років із 200 годинами польоту на рік. Підсумкова цифра включала витрати на паливо, персонал, техобслуговування, логістику та запасні частини.

За оцінками Saab, загальні витрати на утримання 100 Gripen E/F за 37 років становлять 21,2 млрд доларів, що на 2,7 млрд менше, ніж для старіших Gripen C/D.

Але є нюанс

Аналітики зазначають, що дані Saab можуть бути "оптимістичними", адже базуються на розрахунках для шведських ВПС — єдиного замовника нових Gripen E/F, яких поки взято на озброєння лише один.

У той же час міністерство оборони Чехії у власному звіті 2023 року подало інші цифри: вартість однієї години польоту Gripen E/F — близько 36 тис. доларів, а F-35A — 48 тис. доларів. Різниця пояснюється тим, що чеські розрахунки включають повний життєвий цикл, озброєння та інфраструктуру.

Україна купує Gripen

Нагадаємо, Україна і Швеція підписали попередню угоду про постачання Києву 100-150 винищувачів Gripen нової модифікації. Це саме попередня домовленість, повноцінного контракту з чіткими обсягами, термінами і кошторисом ще немає.

Згодом гендиректор шведської оборонної компанії Saab Мікаель Юханссон сказав журналістам, що компанія готова відкрити завод з остаточного складання винищувачів Gripen в Україні. За його словами, під час війни це непросто, але було б чудово створити в Україні потужності хоча б для остаточного складання і випробувань.

Президент Зеленський сподівається, що перші літаки можуть бути поставлені вже наступного року. Водночас експерти зазначають, що мова в такому разі може йти про передачу старих літаків.

