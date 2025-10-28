Зруйновано кілька поверхів будинку.

У Хмельницькому внаслідок вибуху побутового газу обвалилася частина багатоповерхівки. Про це повідомляє поліція Хмельниччини.

За даними правоохоронців, сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 по вулиці Тернопільській було чутно вибух.

"За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу. Зруйновано кілька поверхів", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.

У поліції додали, що інформація про наявність потерпілих уточнюється.

За інформацією мера Хмельницького Олександра Симчишина, сильний вибух не пов’язаний із військовими діями.

"Частина будинку зруйнована, частина серйозно пошкоджена. Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди", - зазначив міський голова.

За його словами, комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці надзвичайної події.

"Розпочинаємо розбір завалів і інші оперативні заходи. Наразі визначатимемо потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку", - додав Симчишин.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, внаслідок вибуху зруйновано три квартири багатоповерхівки. Попередньо, під завалами може перебувати людина. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби.

Обвал перекриття будинку, ураженого "шахедом" у Києві

У жовтні у Солом’янському районі Києва стався обвал житлового будинку, який зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу вночі 4 липня. Зокрема, зруйнувалося перекриття між квартирами.

Народний депутат Роман Грищук заявив, що за три місяці після влучання уламків "шахеда" в будинку не було проведено жодної консервації.

Реагуючи на це, директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік пояснив, що обвал перекриття будинку стався у тій частині будівлі, де під час обстеження не було зафіксовано загрози. За його інформацією, там, де існувала загроза обвалу, фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" встановили підпірні стійки.

