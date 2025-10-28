Також у документах називається ще кілька причин, що привели до смерті Романа Сопіна.

У мережу виклали попередні висновки щодо причин смерті 43-річного Романа Сопіна у розподільчому пункті в Подільському районі Києва. Як написала знайома родини, журналістка Дарина Трунова, "судово-медична експертиза зробила висновок" і серед причин смерті – "травма тупим предметом".

Про це вона написала у Facebook, виклавши частину документу.

"Нова інформація у справі щодо смерті Романа Сопіна. Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт - травма тупим предметом. Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет", - написала вона.

При цьому у висновку експерта, який журналістка розмістила на своїй сторінці, сказано, що до смерті чоловіка призвели: "крововилив під оболонки та в речовину головного мозку; перелом склепіння та основи черепа; закрита черепно-мозкова травма; травма тупим предметом".

Смерть чоловіка в столичному ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в поліції зазначали, що, попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі "впав на підлогу та травмувався". Зазначалося, що присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

23 жовтня, журналістка Дарина Трунова опублікувала пост, у якому повідомила про смерть сина своїх знайомих в Києві після того як його напередодні мобілізували. Вона розповіла, що батькам подзвонили з лікарні і повідомили, що у нього серйозна черепно-мозкова травма, через яку довелося робити трепанацію черепа. Лікарям не вдалося врятувати його життя, через деякий час чоловік помер, не виходячи з коми.

В поліції Києва повідомляли, що, за висновком судмедексперта, смерть чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва, настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час години запитань до уряду в парламенті України зазначив, що візьме розслідування під свій контроль.

В ЗМІ повідомлялося, що 43-річний Роман Сопін – син акторів театру "BEAT" Олега та Лариси Сопіних. Він помер у лікарні, був у комі п’ять днів. Батьки вважають, що його побили після мобілізації.

