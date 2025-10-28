Електрику можна робити з газу і живити насоси, які подаватимуть тепло.

Вибити систему подачі тепла набагато важче, ніж електрику. Про це в коментарі УНІАН сказав Олексій Кучеренко, народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації, якщо через ворожі обстріли довго не буде опалення і труби почнуть лопатися, депутат зауважив, що "обстріли не б’ють по трубах".

"Для подачі тепла головне, щоб був газ і мінімальна кількість електроенергії, щоб насоси могли качати. Переважна більшість підприємств теплокомуненерго забезпечені своїм альтернативним живленням електрики", - зазначив парламентар.

Тобто, якщо не буде централызованого електропостачання, то "вони повстановлювали собі установки, які з газу будуть робити електрику і живити насоси, які будуть подавати тепло".

"Тому вибити тепло набагато важче, ніж електрику", - наголосив Кучеренко і додав, що інша річ - це коли ворог повністю розіб’є єдину котельню у невеличкому містечку, а великих міст такий варіант розвитку подій не стосується.

Опалювальний сезон в Україні

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує сьогодні, 28 жовтня. Він зауважив, що опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося.

За словами глави держави, Україна вже знайшла близько 70% коштів, необхідних на імпорт додаткового газу, потрібного для проходження опалювального сезону.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 29 жовтня столиця почне опалювальний сезон у житловому фонді. Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.

