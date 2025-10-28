"Амур" належить до серії малих ракетних кораблів типу "Каракурт", що будуються в РФ з 2015 року.

Малий ракетний корабель "Амур" проєкту 22800 "Каракурт", який торік увійшов до складу Чорноморського флоту РФ, перекинуто в Балтійське море.

Цей корабель може нести одночасно 8 крилатих ракет типу "Калібр". За даними російських ресурсів, корабель переміщено внутрішніми водними шляхами країни - з Каспійського моря до Кронштадта поблизу Санкт-Петербурга, пише "Мілітарний".

Зазначається, що раніше "Амур" базувався у портах тимчасово окупованого Криму та Новоросійська (РФ), виконуючи завдання у складі Чорноморського флоту РФ. Пізніше його перевели до Каспійського моря через загрозу з боку українських надводних дронів і ракет.

"Амур" належить до серії малих ракетних кораблів типу "Каракурт", що будуються для ВМФ Росії з 2015 року. Як зазначають у "Мілітарому", корабель був закладений у 2017 році на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі, а спущений на воду наприкінці 2022 року.

До озброєння "Амура" входять крилаті ракети "Калібр", артилерійська установка АК-176МА, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-М" або "Тор-М2КМ".

Нагадаємо, торік під час святкування дня російського флоту у Каспійську були помічені два малі ракетні катери "Амур" та "Туча" проєкту "Каракурт" зі складу Чорноморського флоту РФ. Ворог перекинув їх до Каспійського моря на початку травня.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук тоді пояснив, що ці кораблі можуть мати до 8 ракет на борту. Саме цього проєкту були кораблі "Циклон" та "Аскольд", що раніше уражені ЗСУ у Криму. На той момент "Амур" та "Туча", за даними речника, не пройшли відповідних випробувань та не зробили жодного пострілу.

