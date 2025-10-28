Усе через показану в фільмі неспроможність ракет збити ціль, яка летить на США.

Фільм Netflix змусив Пентагон виправдовувати свою систему протиракетної оборони вартістю понад $50 млрд та розсилати таємні записки.

Як зазначає військовий портал Defense Express, на відомому стрімінговому сервісі Netflix вийшов новий фільм під назвою "Будинок з динаміту". Він сильно обурив Пентагон та, зокрема Агенцію протиракетної оборони, внаслідок чого їм довелося розсилати внутрішні службові записки співробітникам.

Згідно з сюжетом фільму, по США невідомою країною з Індо-Тихоокеанського регіону була запущена міжконтинентальна балістична ракета. Впродовж усього фільму, доки ракета летить, військові та високопосадовці намагаються зрозуміти, хто її запустив, що їм робити та як відповідати.

Відео дня

"Але головним моментом, що викликав обурення у Пентагоні є кадр зі спробою перехоплення цієї ракети", - заважують аналітики.

Так, у фільмі з бази 49-го Протиракетного батальйону Форт-Грілі на Алясці, що й в житті належить Агенції протиракетної оборони (Missile Defense Agency), запускають дві протиракети (Ground-Based Interceptor, GBI).

Утім, у першої ракети не відокремлюється її екзоатмосферний кінетичний перехоплювач (Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV) і вона не спрацьовує. А EKV у другої таки від'єднується, але не влучає по ракеті.

"Також у фільмі лунала фраза, що шанси на перехоплення цілі такими ракетами - всього 50 на 50 відсотків, і що на них витрачено понад 50 мільярдів доларів", - заважують аналітики.

Як зазначає Defense Express, і справді з 21 тестового запуску GBI лише 12 виявились успішними. Але ці тести відбувалися з різними версіями ракет, зокрема і з ранніми прототипами. Вони проходили впродовж 24 років - з 1999 року по 2023 рік. Водночас за останні 11 років було випробувано 5 ракет, усі вони спрацювали штатно.

"Одне з випробувань, що сталось у 2019 році фактично відтворило ситуацію з фільму. Тоді було застосовано два перехоплювачі для ураження однієї МБР. Обидві ракети уразили ціль, причому крім самої цілі, були наявні й хибні, яких у фільмі не було. Тобто випробування відтворили навіть складнішу ситуацію, ніж зображено у фільмі. Але натомість обидва спрацювали штатно", - зауважує портал.

Водночас шанс у 50% на успішне перехоплення, про який йдеться у фільмі, базується на абсолютно всіх випробуваннях, і навіть на перших ранніх тестових зразках, які й мали спрацювати не штатно, щоб показати всі слабкі місця системи для подальшого допрацювання.

Як зазначають аналітики, про 100% успішне перехоплення говорити не варто, адже будь-яка система може дати збій. Особливо у такому складному завданні як перехоплення на гіперзвукових швидкостях в космосі відносно невеликої цілі. Утім, шанси будуть на рівні, близькому до 100%, але аж ніяк не 50%.

"Проте у фільмі показують, як обидві ракети не впораються з задачею. Причому з таких самих причин як і під час реальних випробувань ранніх прототипів у липні 2000 році (не відділився EKV), та у грудні 2010 року (не впорався з до наведенням на кінцевій ділянці)", - зазначає Defense Express.

Крім цього, у фільмі також показують як супутники спостереження (ймовірно сузір'я SBIRS) не виявляють запуску цієї ж ракети, що, схоже, "має додатково підкріпити думку глядача, що протиракетний щит США за десятки мільярдів доларів не має жодного сенсу".

Підкреслюється, що це відбувається на тлі розробки у США "Золотого куполу", який активно просуває президент Штатів Дональд Трамп, і вкладає туди понад $175 млрд. Ground-Based Interceptor обійшовся їм у близько $67 млрд.

"Тому там почали розсилати спеціальні таємні внутрішні службові записки, призначені співробітникам Міністерства війни США та MDA, метою яких було позбутися хибних уявлень та надати справжні факти", - зазначає портал.

За даними видання Bloomberg, якому вдалося дізнатися зміст записки, спершу в ній йшлося про те, що у фільмі ракету не вдається збити задля більшого драматизму та розваги глядача. Потім - заперечується шанс на успішне перехоплення у 50%, адже випробування, що проходили протягом кількох років, довели близькі до 100% шанси.

Також оскаржується й вартість системи у $50 млрд, хоча точна сума не наводиться. Натомість зазначається, що "вартість висока, але не така висока, як вартість дозволу ядерній ракеті вразити нашу країну".

У Пентагоні зазначили, що з ними не консультувалися щодо цього фільму. "У відповідь на записку сценарист фільму Ной Оппенгейм заявив, що вітає розмову, але з повагою не погоджується із твердженнями про точність перехоплювачів, посилаючись на свої дослідження та розмови з експертами, що раніше працювали у Пентагоні. Тому він вважає, що зображена у фільмі ситуація відповідає дійсності", - зазначається у повідомленні.

Інші новини про фільми

Як повідомляв УНІАН, раніше син легендарного американського актора Ентоні Перкінса, режисер Оз Перкінс, різко виступив проти нового сезону серіалу "Чудовисько" від Netflix.

У третій частині серіалу показано не лише історію відомого серійного вбивці Еда Ґіна, а й образ батька Перкінса, якого грає Джої Полларі. У серіалі Ентоні Перкінса зображують як замкненого актора, якого переслідують слава ролі у фільмі "Психо" та внутрішній конфлікт через приховану гомосексуальність. Актор, чия орієнтація колись була "відкритою таємницею" у Голлівуді, помер у 1992 році від СНІДу.

Так, Озгуд, зокрема сказав, що не планує дивитися серіал і "не підійшов би до нього й на десять футів", оскільки сучасна true crime-індустрія все частіше позбавлена контексту, а "нетфліксизація реального болю" робить з трагедій гламурний контент для розваг.

Вас також можуть зацікавити новини: