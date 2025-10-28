За словами Монтян, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд.

У Росії порушили кримінальну справу проти проросійської пропагандистки українського походження Тетяни Монтян. Вона повідомила у своєму Telegram-каналі, що оперативники ФСБ провели у неї вдома обшук і вилучили всю техніку.

За словами Монтян, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд. Вона уточнила, що кримінальну справу проти неї порушили за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

Також пропагандистка розповіла, що Росфінмоніторинг заблокував її рахунки. Вона припустила, що приводом для кримінальної справи стала її публікація 2022 року, в якій вона закликала вбивати російських провладних експертів і блогерів, які завжди виступають на боці Кремля.

Крім того, Монтян запевнила, що ця ситуація не сильно її турбує. Вона заявила, що розбереться з цією проблемою.

У Росії Монтян оголосили "екстремістом" - що відомо

Нагадаємо, що раніше проросійську пропагандистку Тетяну Монтян внесли до офіційного списку "екстремістів" у Росії. Після Євромайдану вона переїхала з України в Росію, а згодом почала активно підтримувати і виправдовувати повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У 2023 році Монтян стала авторкою Telegram-каналу "Спеціально для RT". Вона отримала громадянство Росії і купила квартиру в Москві.

За даними російського опозиційного проєкту SOTA, Монтян внесли до списку "екстремістів" через її критику того, як Росія поводиться з населенням на окупованих територіях України.

