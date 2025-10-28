Повстання у бджолиних колоніях починаються з вірусних інфекцій, які послаблюють маток та їх здатність оновлювати робочих особин.

Кожна колонія медоносних бджіл обертається навколо своєї королеви. Її здоров'я визначає силу та виживання десятків тисяч робочих бджіл. Але коли вона починає слабшати, вулик не чекає. Як пише Interesting Engineering, робочі особини тихо готують заміну в процесі.

У журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), дослідники з Університету Британської Колумбії (UBC) написали, що ці заміни маток часто починаються з вірусних інфекцій, які шкодять їх репродуктивній системі.

Ця робота, зазначили автори пояснює, чому колонії іноді повстають проти своєї королеви, і пропонує підказки щодо того, як цьому запобігти.

Дослідницька група виявила, що віруси можуть пошкоджувати яєчники королеви, знижуючи як швидкість відкладання яєць, так і вироблення метилолеату – це феромон, який підтримує лояльність робочих бджіл. Коли хімічний сигнал зникає, робочі особини відчувають, що їхня королева більше не достатньо сильна, щоб вести за собою, і починають виховувати свою наступницю.

"Здорова королева може відкладати від 850 до 3200 яєць на день, що перевищує вагу її всього тіла, — пояснив доктор Леонард Фостер, старший автор дослідження та професор Лабораторій Майкла Сміта при Університеті Британської Колумбії. - Але в наших експериментах заражені вірусом королеви відкладали менше яєць і виробляли менше метилолеату. Це зниження рівня феромонів, здається, є сигналом для робочих бджіл про те, що королева більше не здатна продовжувати функціонувати".

Бджолярі давно помічали, що колонії іноді замінюють маток раніше, ніж очікувалося. Дослідження пов'язує цю проблему з вірусними інфекціями, які порушують тонкий хімічний зв'язок між королевою та робочими особинами.

У польових випробуваннях дослідники перевіряли, чи може додавання синтетичних сумішей феромонів заспокоїти колонії. Результати показали, що вулики, оброблені сумішами, що містять метилолеат, мали набагато менше шансів вирощувати нових маток.

За словами Фостера, це може мати велике значення для бджолярів. Він каже, що додавання метилолеату може бути руйнівним та дорогим, але це може допомогти стабілізувати вулики в періоди, коли безперервна продуктивність є найважливішою.

Такий підхід може допомогти бджолярам підтримувати стабільність колоній під час сезонів запилення або виробництва меду, коли це має найбільше значення.

Команда також виявила, що "кліщі варроа", паразити, які поширюють віруси серед бджіл , відіграють важливу роль у спровокуванні відмови матки. Таким чином, кажуть дослідники, контроль популяцій кліщів може захистити маток та запобігти непотрібним випадкам надмірного вигодовування.

Нагадаємо, що у Європі під загрозою перебувають декілька видів диких бджіл. При чому за останнє десятиліття їх кількість зросла більш ніж удвічі. За підрахунками Міжнародного союзу охорони природи, щонайменше 172 європейські види бджіл із 1928 перебувають під загрозою зникнення.

За останні 14 років також з 37 до 65 зросла кількість метеликів, яким в Європі загрожує зникнення. Один вид, мадейрський великий білий метелик (Pieris wollastoni), вже оголошений вимерлим.

