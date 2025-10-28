Лавров заявив, що "НАТО продовжує розширюватися майже щохвилини".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "не нападатиме на будь-яку країну НАТО". Він запевнив, що Кремль навіть готовий "закріпити це в майбутніх гарантіях безпеки". Його слова цитують росЗМІ.

За словами Лаврова, Захід нібито готується до нової великої європейської війни. Він також поскаржився на те, що "НАТО продовжує розширюватися майже щохвилини, всупереч усім зобов'язанням".

Крім того, глава МЗС РФ заявив, що від НАТО "загроза виходить звідусіль, включно з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном". Він підкреслив, що в Кремлі сподіваються на те, що президент США Дональд Трамп "дійсно хоче миру в Україні та буде вірним підходам саміту на Алясці".

Також Лавров сказав, що лідери країн НАТО нібито переконують США відмовитися від ідеї врегулювання війни в Україні. За його словами, Європа не хоче припинення війни, на відміну від Вашингтона.

Цинічна заява Лаврова про Будапештський меморандум

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не порушує Будапештський меморандум. За його словами, Москва нібито зобов'язалася не застосовувати ядерну зброю щодо колишніх радянських республік, які відмовилися від ядерної зброї, але нічого більше.

Лавров сказав, що Україна нібито сама порушила принципи ОБСЄ щодо прав нацменшин, демократії та свободи слова. Він підкреслив, що Москва не вважає вторгнення в Україну порушенням домовленостей.

