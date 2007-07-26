Наскільки кияни живуть культурним життям

Результати опитувань соціологічної служби УНІАН за тематикою відвідування театрів, цікавості до виставок живопису, музичних вподобань, оцінки сучасного телебачення. Опитано понад 1 507 киян

Майже половина киян буває у театрі лише раз на рік

33,5% киян відвідують театр один раз на півроку, ще 42% бувають там лише один раз на рік, або й рідше. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

За результатами опитування, 5,7% мешканців Києва не пам’ятають, коли востаннє відвідували театр, а 0,2% узагалі ніколи там не бували. Один раз на кілька місяців відвідують театр 13,7% опитаних, приблизно один раз на місяць – 2,6%, приблизно один раз на тиждень – 0,9%. Ще 0,1% респондентів бувають у театрі щодня, оскільки займаються ним професійно. Відмовились відповідати на запитання 1,4% киян.

Далі в мешканців Києва запитували, з ким вони ходять до театрів. 45,7% відповіли, що найчастіше відвідують театр із коханою людиною, 4,3% – з батьками, 15,2% – з дітьми, 29,8% – з друзями, 3,4% – з родичами. Ходять до театру самі лише 1,6% респондентів.

До того ж, 30,5% киян віддають перевагу українським театрам, 22,4% із більшим задоволенням відвідують гастрольні вистави приїжджих закордонних театральних труп. 45,7% респондентів не мають принципових уподобань, для них головне, щоб вистава була хороша, і 1,3% не замислювалися над таким питанням. Опитування проведено соціологічною службою УНІАН. Опитано 1507 киян. Похибка вибірки становить 1,5%.

Більше третини киян не відвідують виставок живопису

13,3% киян ніколи не бували на виставках живопису, а ще 26,0% не пам’ятають, коли там були востаннє. Таким чином, більше третини – 39,9% - киян зовсім не відвідують виставок класичного і сучасного живопису. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

Раз на рік, або рідше бувають на виставках 36,5% респондентів, раз на півроку відвідують такі заходи 12,9% опитаних, раз на кілька місяців бувають на виставках 8,4% респондентів, приблизно раз на місяць – 2,7%. Частіше виставки класичного та сучасного живопису відвідують лише ті, хто займається цим професійно, - 0,2% опитаних.

Регулярно (кілька разів на рік) купують картини 1,6% респондентів. Один раз на рік чи рідше роблять це 3,1% киян. 54,0% сказали, що колись купили одну картину, а 6,9% мешканців Києва ніколи не купували картин. Не пам’ятають, чи купували картини, ще 34,4% опитаних. Опитування проведено соціологічною службою УНІАН. Опитано 1507 киян. Похибка вибірки становить 1,5%.

Майже половина киян слухає переважно популярні пісні зарубіжних виконавців 47,3% киян віддають перевагу популярним пісням зарубіжних виконавців. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

Причому популярні пісні українських виконавців частіше слухають 27,3% опитаних. Лише 3,8% киян віддають перевагу класичній музиці, 5,1% - сучасній інструментальній музикці, стільки ж – року. 11,3% респондентів є прихильниками пісень виконавців радянських часів.

Відповідаючи на запитання „Де слухати музику вам подобається найбільше?”, 40,5% киян зазначили, що найулюбленішим місцем для прослуховування музики вважають власну домівку, 15,9% – роботу, 2,6% – ресторани, бари, кафе. 12,6% опитаних сказали, що найбільш їм подобається слухати музику на концертах, а 6,4% респондентів найбільше люблять слухати музику під час подорожей, 3,1% - у гостях. Ще 19,0% опитаних найбільше задоволення отримують від прослуховування музики в громадському транспорті. Опитування проведено соціологічною службою УНІАН. Опитано 1507 киян. Похибка вибірки становить 1,5%.

Майже три чверті киян вважають, що сучасне телебачення не є мистецтвом

74,7% киян не вважають сучасне телебачення мистецтвом. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

При цьому лише 0,7% опитаних вважають телебачення мистецтвом. Твердження про те, що більшість програм можна назвати мистецтвом, підтримують 2,4% киян, а приблизно половину передач можуть назвати мистецтвом 3,3% респондентів. Думку про те, що лише невелику частину програм можуть вважати мистецтвом, підтримують 17,1% опитаних.

На запитання „Чи вважаєте ви сучасне телебачення достатньо толерантним до суспільної моралі?” переважна більшість (56,0%) киян відповіла „швидше ні”. „Точно ні” сказали 24,0% респондентів. При тому, що 2,9% вважає, що телебачення є швидше толерантним, і 0,2% вважає телебачення цілком толерантним. 16,9% киян під час опитування зазначили, що їхнє бачення толерантності телепередач залежить від каналу, програми і часу виходу в ефір. Опитування проведено соціологічною службою УНІАН. Опитано 1500 киян. Похибка вибірки становить 1,5%.