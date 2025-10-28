За словами співрозмовників журналістів, банки не сприятимуть платежам за підсанкційні товари.

Індійські нафтопереробні компанії не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення нових санкцій США проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та Роснефти". Крім того, деякі компанії навіть скасували попередні замовлення, повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що минулого тижня найбільший в Індії покупець російської нафти – компанія Reliance - повідомив, що дотримуватиметься нових обмежень. За словами одного з джерел видання, спостерігається навіть скасування замовлень на купівлю підсанкційної нафти.

"Ми ще не розмістили замовлення на нові вантажі і скасували деякі з них, які були заброньовані у трейдерів, пов'язаних із суб'єктами, що потрапили під санкції", - сказало одне з джерел.

Інший співрозмовник журналістів зазначив, що банки не сприятимуть платежам за підсанкційні товари. Ще один представник галузі додав, що його компанія вичікує, чи зможе отримати вантажі від трейдерів, які не потрапили під санкції.

Водночас, за даними Bloomberg, деякі державні НПЗ Індії розглядають можливість продовжувати отримувати деякі вантажі російської нафти зі знижками від невеликих постачальників замість підсанкційних "Роснефти" та "Лукойла".

"Після того, як інші великі виробники (з РФ, - УНІАН) - ПАТ "Сургутнафтогаз" і "Газпромнафта" - були внесені до "чорного списку" раніше, переробники намагаються зрозуміти, скільки саме нафти можна купити у непідсанкційних компаній в Росії і за якою ціною", - зазначили співрозмовники журналістів

Джерела видання додають, що виробники оцінюють, скільки нафти "Роснефти" буде постачатися через інші компанії.

Санкції США проти Росії - головні новини

22 жовтня США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Вони вдарили по двом найбільшим російським нафтовим компаніям - "Роснефть" і "Лукойл".

При цьому президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми оцінками нові санкції США проти російських компаній можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%.

Пізніше стало відомо, що "Лукойл" розглядає пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

Що стосується найбільших покупців російської нафти - Китая та Інді, то 23 жовтня стало відомо, що на тлі санкції постачання російської нафти найбільшим індійським нафтопереробним заводам впаде практично до нуля. У свою чергу китайські державні нафтові гіганти також призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем.

