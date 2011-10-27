У Ялті відкрилася IX Міжнародна туристична виставка

У Ялті (АР Крим) сьогодні відбулося відкриття IX Міжнародної туристичної виставки «Крим – цілий рік!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, цього року виставка проводиться в новому форматі: на ній будуть представлені санаторно-курортні можливості Криму з акцентом на період осіннього і весняного курортних сезонів.

Експонентами виставки стали понад 150 компаній, серед яких найбільші туроператори, пансіонати, санаторії, готелі, музеї і культурні установи.

Як планують організатори, протягом двох днів виставку відвідає близько 70 мерів міст України - учасників Всеукраїнської конференції «Гостинне місто», понад 40 практикуючих лікарів і керівників профспілкових організацій України. Гості виставки візьмуть участь у круглих столах: «Роль засобів масової інформації в розвитку внутрішнього туризму», «Можливості лікування і оздоровлення в Криму», «Використання культурно-історичного потенціалу регіонів України при розробці туристичних маршрутів», «Можливості цілорічного санаторно-курортного лікування в Автономній Республіці Крим».

Під час виставки буде проведена презентація всеукраїнського конкурсу оцінки якості внутрішнього туризму “Ukrainian Travel Awards”, на якій буде представлений новий внутрішньоукраїнський формат і спеціально розроблений метод експертного опитування у сфері туристичного і готельного бізнесу.

Однією з «ізюминок» виставки стане презентація кримськими республіканськими музейними установами експозицій і спеціальних музейних програм «Крим – перехрестя цивілізацій» про етнічну і культурну еволюцію півострова. На виставці будуть представлені Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник, Лівадійський палац-музей, Бахчисарайський історико-культурний заповідник, Будинок-музей А.П. Чехова в Ялті, Сімферопольський художній музей.

28 жовтня Міністерство культури Криму проведе мультимедійну презентацію музейних установ Криму.

У рамках виставки пройде ярмарок анімації, в якому візьмуть участь творчі колективи і солісти Кримського університету культури, мистецтв і туризму, Кримської філармонії, вокально-хореографічного ансамблю «Таврія» ім. Чернишової.

Організатори IX Міжнародної туристичної виставки «Крим – цілий рік!» - Міністерство курортів і туризму АР Крим, Міністерство культури АР Крим, Кримський університет культури, мистецтв і туризму, ТОВ «Кримський центр розвитку туризму».