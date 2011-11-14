Мер Запоріжжя перевірить законність нового пам'ятника Сталіну

Голова Запорізької міської ради Олександр Сін доручив юридичній службі міськради провести експертизу законності встановлення пам`ятника Йосипу Сталіну біля будівлі запорізького обласного комітету Комуністичної партії до 20 листопада. Про це він заявив на прес-конференції.

"Я дав доручення, до кінця тижня дадуть висновок про законність установки, а також про те, чи є він пам`яткою взагалі", - сказав Сін.

При цьому мер відмовився висловити свою думку про те, є цей монумент пам`ятником, чи елементом декорацій будівлі, пообіцявши це зробити після проведення експертизи.

У той же час Сін зазначив, що попередній пам`ятник Сталіну в Запоріжжі юридичною службою міськради був оцінений як незаконний, але у зв`язку з його пошкодженням та реконструкцією буде проведена нова оцінка.

Раніше активісти ВО "Тризуб", перебуваючи на судових слуханнях в Запоріжжі, оглянули нововстановлений пам`ятник Сталіну біля тамтешнього обкому компартії.

Вони заявили, що не дивлячись на заяви комуністів, що пам`ятник посилено охороняють, активісти побачили лише одного звичайного сторожа.

Нагадаємо, пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 невідомі пошкодили бюст, відтявши йому голову. Відповідальність за скоєне взяла на себе націоналістична організація "Тризуб".

У новорічну ніч 31 грудня невідомі підірвали пам`ятник Сталіну, проте встановити їх особи слідству поки не вдалося.

Звинувачення у пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі висунули 9-ти тризубівцям. Їх заарештували, проте 13 квітня Жовтневий районний суд Запоріжжя звільнив їх на час судового процесу з-під арешту на поруки народних депутатів.

7 листопада, Запорізьким обласним комітетом Комуністичної партії України було відновлено пам`ятник Сталіну біля будівлі Запорізького ОК КПУ.

ТСН