Американцям уперше дозволено відвідати джазовий фестиваль на Кубі

Влада США вперше дала дозвіл американським громадянам на відвідини кубинського джазового фестивалю Jazz Plaza, який відкривається на цьому тижні.

Крім того, в цього понеділка в Гавані відкрилася зустріч учених з Куби та США, які спробують знайти можливі форми співпраці в біологічній, екологічній і технологічній областях.

Нагадаємо, у січні влада США заявила про нову політику щодо Куби. Білий дім дозволив американцям відвідувати Кубу з академічними, освітніми і культурними цілями, а також дозволив громадянам США в обмеженому розмірі здійснювати грошові перекази на Кубу.

27-ий фестиваль Jazz Plaza пройде в кубинській столиці 15-18 грудня. Серед іноземних учасників – Нейл Леонард і Berklee Faculty Jazz, мексиканська група Laberinto del Caos, індієць Наад Баахнам, американець Артуро О`фарріл і кубинець Гонсало Рубалкалба.

У відкритті фестивалю, яке відбудеться в гаванському театрі "Мелья", також візьмуть участь музиканти Національного симфонічного оркестру під управлінням Енріке Переса Месі.

За повідомленнями кубинської компанії Paradiso, що спеціалізується на культурному туризмі, про свою участь у фестивалі заявили близько 300 музикантів і любителів джазу з-за кордону, в основному – зі США і Канади.

"Уперше влада США дала дозвіл громадянам цієї країни зробити пряму подорож на Кубу для того, щоб взяти участь в Jazz Plaza", – відзначає кубинська газета "Трабахадорес".

Дозвіл на поїздку одержали американський журнал JazzTimes і агентство культурного туризму Insight Cuba.

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