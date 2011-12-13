Американцям уперше дозволено відвідати джазовий фестиваль на Кубі
Влада США дала дозвіл
Влада США вперше дала дозвіл американським громадянам на відвідини кубинського джазового фестивалю Jazz Plaza, який відкривається на цьому тижні.
Крім того, в цього понеділка в Гавані відкрилася зустріч учених з Куби та США, які спробують знайти можливі форми співпраці в біологічній, екологічній і технологічній областях.
Нагадаємо, у січні влада США заявила про нову політику щодо Куби. Білий дім дозволив американцям відвідувати Кубу з академічними, освітніми і культурними цілями, а також дозволив громадянам США в обмеженому розмірі здійснювати грошові перекази на Кубу.
27-ий фестиваль Jazz Plaza пройде в кубинській столиці 15-18 грудня. Серед іноземних учасників – Нейл Леонард і Berklee Faculty Jazz, мексиканська група Laberinto del Caos, індієць Наад Баахнам, американець Артуро О`фарріл і кубинець Гонсало Рубалкалба.
У відкритті фестивалю, яке відбудеться в гаванському театрі "Мелья", також візьмуть участь музиканти Національного симфонічного оркестру під управлінням Енріке Переса Месі.
За повідомленнями кубинської компанії Paradiso, що спеціалізується на культурному туризмі, про свою участь у фестивалі заявили близько 300 музикантів і любителів джазу з-за кордону, в основному – зі США і Канади.
"Уперше влада США дала дозвіл громадянам цієї країни зробити пряму подорож на Кубу для того, щоб взяти участь в Jazz Plaza", – відзначає кубинська газета "Трабахадорес".
Дозвіл на поїздку одержали американський журнал JazzTimes і агентство культурного туризму Insight Cuba.