У Каїрі дотла згорів Інститут Єгипту

У ході безпорядків 17 грудня в Каїрі повністю згоріла будівля Інституту Єгипту, де зберігалося більше 200 тисяч книг і рукописів.

17 грудня єгипетські ЗМІ повідомили про те, що будівля Інституту Єгипту охоплена вогнем. Як можлива причина пожежі називали випадковий підпал: інститут знаходиться поряд з будівлею верхньої палати єгипетського парламенту, яке повстанці закидали коктейлем Молотова.

За іншою версією, на дах будівлі залізли поліцейські, що розігнали натовп арматурою і каменями, а демонстранти у відповідь закидали їх пляшками з запальною сумішшю.

Деякі інформаційні агентства Єгипту повідомляли, що пожежникам вдалося врятувати частину будівлі, проте офіційні ЗМІ заявили, що будівля і колекція знищені повністю.

Єгиптолог Віктор Солкін, у своєму блозі повідомив також, що працівники Інституту Єгипту і добровольці з числа пересічних громадян під керівництвом декількох кураторів допомогли на руках винести частину книг і рукописів.

Нагадаємо, що в лютому 2011 року серія вуличних демонстрацій в Каїрі і деяких інших містах Єгипту призвела до відставки президента Хосні Мубарака. Повсталі вимагали відміни введений раніше надзвичайний стан, боротьбу з безробіттям, вирішити гострі соціальні та економічні проблеми.

У листопаді 2011 року почалася чергова хвиля демонстрацій і мітингів, що призвели до людських жертв. 24 листопада Військова рада запропонувала колишньому прем`єрові Камалю Ганзурі очолити новий уряд, проте 17 грудня мітинги спалахнули знову.

Інститут Єгипту був створений більше 200 років тому за розпорядженням Наполеона. Спочатку інститут повинен був існувати за подібою європейських і включав математичне, природничонаукове, економіко-політичне, історичне, філологічне відділення і відділення точних наук. Проте згодом Інститут Єгипту зібрав більшість наукових робіт про Єгипет, створених як під час Єгипетської кампанії Наполеона, так і в пізніші періоди, і став одним з найбільших світових центрів єгиптології.

З 1830-х років інститут працював під патронатом єгипетського віце-короля, а з 1918 року офіційно перейшов під охорону держави.

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