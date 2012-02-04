Юрій Щербак отримав премію “ЛітАкцент року”

3 лютого в Києві відбулася церемонія нагородження літературної премії “ЛітАкцент року — 2011”, заснованої інтернет часописом “ЛітАкцент”. Переможцем у номінації “Художня література” стала книжка “Час смертохристів” Юрія Щербака (видавництво “Ярославів Вал”). У номінації “Літературознавство” перемогла Лариса Мірошниченко та її текстологічне дослідження “Леся Українка: життя і тексти” (видавництво “Смолоскип”). Антипремію “Золота булька” сенсаційно присудили Юрію Андруховичу за “Лексикон інтимних міст” (видавництво “Meridian Czernowitz”). Зрештою, неочікуваним було й те, що жодної відзнаки не отримала книжка “Хронос” Тараса Антиповича (видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”), яка мала помітний читацький розголос.

Премія “ЛітАкцент року” присуджується вчетверте. До групи експертів, що визначили переможців, увійшли літературні критики та письменники: Леся Воронина, Григорій Гусейнов, Євгенія Кононенко, Євген Нахлік, Володимир Панченко, Тетяна Трофименко та Ярина Цимбал.