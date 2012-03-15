У Раді зареєстровано законопроект про вихідний день 23 лютого

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Ландик зареєстрував у Верховній Раді України законопроект, яким пропонує зробити 23 лютого вихідним днем, а 2 травня - робочим.

Законопроект № 10189 передбачає встановити святковим неробочим днем ​​- День захисника Вітчизни, 23 лютого. Законопроектом також пропонується виключити з переліку святкових днів 2 травня. День міжнародної солідарності трудящих святкувати лише 1 травня.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, "хоча коріння походження цього свята (Дня захисника Вітчизни) перебувають ще в радянській історії, за ці роки в суспільстві сформувався певний стереотип, що повноцінними і потенційними захисниками Вітчизни є і можуть бути тільки чоловіки. Існування Міжнародного жіночого дня - 8 березня - надало цьому святу в суспільній свідомості ще більшого гендерного забарвлення. Психологічно на неформальному рівні це свято сприймається як свято всіх чоловіків".

Ландик переконаний, що введення в цей день (23 лютого) додаткового вихідного підвищить увагу до цього свята, дозволить посилити виховну та патріотичну роботу серед молоді, збільшить повагу мужньої роботи військового щодо захисту своєї Батьківщини.

Щоб зберегти баланс святкових і робочих днів, автор пропонує додатковий вихідний день встановити за рахунок 2 травня, оскільки День міжнародної солідарності трудящих в усьому світі святкують тільки один день - 1 травня.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, з урахуванням положень статті 73 КЗпП, в цьому році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні і дні релігійних свят:

8 березня - Міжнародний жіночий день (четвер);

15 квітня - Великдень (неділя);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих (вівторок, середа);

9 травня - День Перемоги (середа);

3 червня - Трійця (неділя);

28 червня - День Конституції України (четвер);

24 серпня - День незалежності України (п`ятниця).

Уряд також рекомендує перенести робочі дні 30 квітня (понеділок) на 28 квітня (субота), а 29 червня (п`ятниця) - на суботу, 7 липня. Водночас, розпорядження Кабміну про перенесення робочих і вихідних днів має рекомендаційний характер. Відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП), остаточне рішення про перенесення днів на підприємстві приймає власник або уповноважений ним орган (керівник) підприємства шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Згідно зі статтею 73 КЗпП, якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У зв`язку з тим, що Великдень (15 квітня цього року) і Трійця (3 червня) завжди відзначаються по неділях, в Україні буде додано ще два неробочих понеділка, 16 квітня і 4 червня відповідно.

У Росії 23 лютого є вихідним днем.

Корреспондент