Окупанти заявляють, що роботи з "відновлення" театру вийшли на фінішну пряму.

Росія готується до відкриття драмтеатру в Маріуполі, приміщення якого сама ж зруйнувала у березні 2022 року. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Окупанти заявляють, що роботи з "відновлення" театру вийшли на фінішну пряму. Місце, яке стало одним з місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів", - йдеться у повідомленні.

У міськраді розповіли, що вже у грудні росіяни планують відкрити театр, щоб ставити "російські п'єси та фактично "співати та танцювати" на кістках загиблих маріупольців".

Відео дня

Там нагадали, що 16 березня 2022 року російські військові скинули дві авіабомби на театр, де від обстрілів ховалися мирних маріупольці з дітьми.

"Слово "ДЕТИ" було написано перед будівлею як надія на порятунок. Після окупації території першим ділом росіяни обгородили місце свого злочину парканом. Це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів", - зазначили у міській раді.

Російський удар по театру в Маріуполі

Як повідомляв раніше УНІАН, 16 березня 2022 року росіяни скинули бомби на драмтеатр у Маріуполі. Там ховатися сотні мешканців з дітьми. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

За даними видання Associated Press, у драмтеатрі Маріуполя загинули 600 осіб. Журналісти встановили величезну кількість загиблих завдяки реконструкції 3D-моделі плану будівлі, яку неодноразово переглядали безпосередні свідки атаки окупантів, які детально описували, де ховалися люди.

У травні 2022 року стало відомо, що окупанти "зачистили" драмтеатр в Маріуполі та вивезли тіла жертв. "Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші", - заявив тоді радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: