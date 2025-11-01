До так званого "санкційного списку" Росії потрапили як чинні високопосадовці, так і колишні міністри.

Уряд Росії ввів санкції проти низки українських високопосадовців. Як заявили в Кремлі, обмеження проти українських політиків будуть мати економічний характер. На сайті російського уряду вже опублікована "постанова".

Примітно, що до так званого санкційного списку Росії потрапила чинна прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Також до цього переліку входять й інші чиновники, а саме:

Міністр фінансів України Сергій Марченко;

Міністр економіки України Олексій Соболєв;

Радник міністра оборони України Олександр Кубраков;

Колишній міністр юстиції України Денис Малюська;

Колишній міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Окрім чинних та колишніх урядовців, країна-агресор ввела "санкції" й проти генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова, колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, директорки Офісу реформ Тетяни Ковтун та уповноваженої з питань гендерної політики в уряді Катерини Левченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що онлайн-банк Revolut, який зареєстрований в Литві, почав повідомляти клієнтам-росіянам, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, про закриття рахунків. В банку пояснюють, що це пов'язано з введенним Євросоюзом 19-м пакетом санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, до 31 грудня 2025 року користувачеві заборонено вносити гроші, розплачуватися карткою, знімати готівку в банкоматі і відправляти гроші на інші рахунки Revolut. До цього громадянам РФ можна було відкрити рахунок в цьому банку, якщо вони мали європейську посвідку на проживання або довгострокову національну візу категорії D.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що санкції США щодо російських компаній почнуть діяти 20 листопада 2025 року. Зеленський додав, що після цієї дати країна-агресор може втратити 50 млрд доларів в 2026 році. Водночас, український лідер підкреслив важливість впливати на треті країни, які продовжують торгувати з Росією. Зокрема, Зеленський згадав Китай, бо ця країна імпортувала на 120 млрд, тому є найбільшим гравцем та помічником для РФ в війні проти України.

