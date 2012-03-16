В Україну прибула одна з найвідоміших скульптур світу

15 березня в Україну прибула одна з найзнаменитіших скульптур світу — робота Жауме Пленси "Будинок знань".

6-тонну скульптуру на трьох вантажівках доставили на склад неподалік від Києва. Там вона буде чекати своєї інсталяції. Побачити Будинок знань жителі та гості столиці зможуть 2 червня — скульптуру встановлять у Національному ботсаду ім. Гришка в рамках спеціального проекту на першому Міжнародному фестивалі скульптури Kyiv Sculpture Project.

"Будинок знань — найбільша і в той же час одна з найбільш тендітних робіт з усіх, які будуть представлені на фестивалі, — розповіла куратор Kyiv Sculpture Project Катерина Тейлор. — Адже при висоті 8 метрів товщина алюмінієвого листа, з якого виготовлені ажурні букви — всього 1 сантиметр. Тож ми постаралися максимально убезпечити скульптуру від пошкоджень. На щастя, складнощів з транспортуванням не виникло. Кожен фрагмент Будинку знань був захищений м`якою упаковкою. Розвантажували її за допомогою кранів з м`якою підвіскою. Для зберігання скульптури на складі створені спеціальні умови — окреме опломбоване приміщення з клімат-контролем".

Шлях скульптури в Україну (з урахуванням митного контролю) склав 2 тижні; 3 тонни перевозила кожна з трьох вантажівок (вага фрагментів скульптури з урахуванням кріпильних конструкцій); висота Будинку знань у зібраному стані склала 8 метрів; 9 фрагментів — на стільки частин розбирається скульптура; 15 чоловік брали участь в розвантаженні знаменитого арт-об`єкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в рамках спеціального проекту Kyiv Sculpture Project влітку в Києві у Національному ботанічному саду покажуть скульптуру Будинок знань всесвітньо відомого іспанського скульптора Жауме Пленся. Також Київ побачить роботи знаменитих скульпторів Магдалени Абаканович (Польща), Найджела Холла (Великобританія), Єви Ротшильд (Ірландія) і Сунь Цзянго (Китай).

Kyiv Sculpture Project — перший в Україні Міжнародний фестиваль сучасної скульптури, метою якого є розвиток сучасної скульптури, інтеграція новітнього українського мистецтва у світовий контекст і створення в Києві знакового культурного проекту міжнародного значення. Проект планується проводити раз на два роки.

Корреспондент.net

