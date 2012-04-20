Українець зніме продовження фільму "Ми з джазу" зі світовими зірками

У картині зіграють голлівудські знаменитості - Біллі Боб Торнтон і Брук Шилдс. А також легенди світового джазу: гітарист Ел ді Меола, піаніст Чик Коріа.

Продовження музичного фільму Карена Шахназарова "Ми з джазу" (1983) зніме український джазмен Олександр Фокін. Робота над проектом ведеться вже кілька років, але в червні, як запевнив сам Фокін, повинні, нарешті, початися зйомки. У них візьмуть участь голлівудські знаменитості - Біллі Боб Торнтон і Брук Шилдс. А також легенди світового джазу: гітарист Ел ді Меола, піаніст Чик Коріа, трубач Артуро Сандовал, саксофоніст Ерік Марієнтал, гітарист Бадді Гай, піаніст Джо Семпл і ще кілька відомих людей.

Сценарій для нової картини написав Олександр Бородянський - постійний співавтор Шахназарова, що зробив з ним фільми "Зимовий вечір у Гаграх", "Кур`єр", "Палата номер 6" і, що найважливіше, "Ми з джазу". "Там історія така: онук героя старого фільму, Кості, якого грав Ігор Скляр, емігрував в 90-ті роки в Америку. Одружився на багатій американці, став бізнесменом і олігархом, хоча все життя любив джаз. У нього теж народився син, Джеймс Івен, якому батько мріяв доручити сімейну справу, але хлопчик обожнює джаз, свариться з батьками і їде грати джаз до Києва, в оркестр Фокіна, і там у нього трапляється лав-сторі з місцевою дівчиною", - розповів Бородянський.

За словами Фокіна, сценарій розрахований на дебютантів, але батьків повинні грати зірки, причому люди не просто відомі, а й музичні. Спочатку планувалося задіяти Кевіна Спейсі і Кім Бесінджер, однак у підсумку обставини склалися так, що брати участь будуть Біллі Боб Торнтон і Брук Шилдс. Загальний бюджет фільму Фокін оцінює в 10 мільйонів доларів, "враховуючи дружні відносини з багатьма артистами". Зйомки пройдуть в Чикаго і в Києві.



ТСН