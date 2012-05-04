«Смолоскип» оголосив своїх переможців

У Києві визначили переможців літературного конкурсу видавництва «Смолоскип». Перше місце отримав поет Мирослав Лаюк. Другі місця – поети Михайло Жаржайло, Світлана Лісовська та авторка прози Анна Рибалко. Книжки цих лауреатів ближчим часом вийдуть друком.

Цей літературний конкурс для молодих авторів від 18 до 28 років засновано 1993 року. З того часу серед його переможців побували такі автори, як Іван Андрусяк, Сергій Жадан, Софія Андрухович та інші. До складу цьогорічного журі ввійшли поети Наталка Білоцерківець, Олег Коцарев та директор «Смолоскипа» Ростислав Семків.