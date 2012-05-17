На Європейській площі проведуть фестиваль “Сходи до Неба”

У столиці 3 червня на Європейській площі відбудеться щорічний міжнародний фестиваль «Сходи до Неба».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід розпоченться о 19.00 і триватиме до 24.00.

«Фестиваль «Сходи до Неба» презентує українську класичну культуру як унікальний інструментарій пошуку шляхів перспективи людства. До участі у гала-виставі запрошені всесвітньовідомі майстри. Киян та гостей міста вітатимуть вокалісти: бас Анатолій Кочерга, сопрано Ольга Микитенко; музиканти: піаніст Дмитро Найдич, скрипаль Василь Попадюк, композитор Ігор Стецюк, а також балерина Олена Філіп’єва, скульптор Олексій Володимиров та модельєр Ольга Симонова. Крім того, дасть концерт Національний симфонічний оркестр України під керівництвом Володимира Сіренка.

Як зазначають в КМДА, для організації та проведення заходу з 18.00 3 червня до 5.00 4 червня на Європейській площі буде здійснено перекриття транспортного руху.