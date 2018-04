Сучасний китайський живопис встановив рекорд на аукціоні Sotheby`s (фото)

Аукціон робіт сучасних китайських художників виявився найуспішнішим у серії торгів предметами мистецтва країн Південно-східної Азії, влаштованими в Нью-Йорку на поточному тижні аукціонним домом Sotheby`s.

Одразу два рекорди ціни поставили роботи китайського художника-символіста Чжана Сяогана (Zhang Xiaogang). Спочатку його картина 1995 року "Родовід: Товариш" (Bloodline Series: Comrade) була продана за 2,5 мільйона доларів - у чотири рази вище за верхню межу естимейта.

Проте рекорд ціни для робіт цього художника протримався усього декілька годин. На наступній торговій сесії картина Чжана Сяогана "Розділ нового століття - Народження Китайської Народної республіки" (Chapter of а New century - Birth of the People`s Republic of China) пішла з молотка за 3,06 мільйони доларів. Обидві картини придбав покупець, який побажав залишитися неназваним, повідомили представники аукціонного дому Sotheby`s.

На торгах також був установлений рекорд ціни для робіт художника Фана Ліцзюня (Fang Lijun) - одного з основоположників руху "цинічного реалізму". Його полотно "98.10.1" пішло з молотка за 1,7 мільйона доларів США.

Усього на торгах "Сучасне мистецтво Китаю, Кореї та Японії", які відбулися 20 вересня, були продані лоти на загальну суму в 38,45 мільйони доларів США.

Представники Sotheby`s, коментуючи осінню сесію торгів витворами мистецтва Південно-східної Азії, зазначили, що аукціони, на яких виставляється сучасний китайський живопис, уже декілька років є найзатребуванішими в покупців. При цьому самі жителі КНР здійснюють покупки в нижньому й середньому ціновому сегменті, а рекордні суми за китайське мистецтво платять колекціонери з Європи, США, а також Тайваню і Гонконгу.

Lenta.ru