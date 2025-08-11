Раніше Honor вже здивувала ринок недорогим смартфоном з батарейкою 8000 мАг і тепер, схоже, збирається підняти планку ще вище.

В асортименті Honor вже представлені смартфони з батареями 7000 мАг і навіть 8000 мАг. Але, схоже, китайський виробник не збирається на цьому зупинятися.

За інформацією видання Android Authority, прийдешній смартфон Honor, який працюватиме на чипсеті MediaTek Dimensity 8500, проходить тестування з акумулятором ємністю 10 000 мАг. Новинка досягла стадії тестування NPI (New Product Introduction), а значить її анонс не за горами.

Акумулятор 10 000 мАг – це вдвічі більше, ніж у Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 мАг) і значно більше, ніж у деяких Android-планшетів, таких як Google Pixel Tablet (7020 мАг) і Galaxy Tab S10 FE (8000 мАг). Очікується, що така батарея забезпечить щонайменше три повних дні роботи у звичайному режимі.

Варто зазначити, що це не перший телефон з акумулятором ємністю 10 000 мАг, оскільки нішеві бренди часто пропонують захищені смартфони з більш ємними акумуляторами. Але такі пристрої, як правило, неймовірно товсті та важать під пів кіло. Для порівняння, Honor Power оснащений батареєю 8000 мАг, але його товщина становить 7,98 мм, а вага – 209 грамів.

Домогтися такого приросту вдалося за рахунок переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники випереджають Apple і Samsung. Ця технологія дає змогу встановлювати особливо ємні акумулятори у звичні за товщиною корпуси.

Раніше з'явилася інформація, що топовий Samsung Galaxy S26 Ultra може розчарувати своїм акумулятором. Компанія має намір зберегти вже традиційний АКБ на 5000 мАг, який вперше з'явився в S20 Ultra у 2020 році.

Тим часом якщо вірити чуткам, iPhone 17 Pro Max вперше в історії смартфонів Apple отримає акумулятор 5000 мАг. Новий топовий iPhone зможе працювати до 35 годин на одному заряді, а можливо, і довше.

