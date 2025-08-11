Витрати на імпорт електрики суттєво перевищують надходження від експорту.

Україна з початку серпня імпортувала 151,5 тисяч МВт-год електроенергії, що в 2,3 рази більше, порівняно з аналогічним періодом липня. Про це повідомляє ExPro.

Зокрема, потреба в імпорті збільшилась на тлі зростання споживання в енергосистемі через спеку. І хоча експорт електроенергії теж зріс, але витрати на імпорт електроенергії суттєво перевищують надходження від експорту.

Аналітики зазначають, що найбільше електроенергії імпортується у вечірні години – під час її пікового споживання. І саме в цей період електроенергія на ринках у країн-сусідів є найдорожчою. Її вартість може перевищувати позначку в 200 євро/МВт-год.

Загалом у січні-червні 2025 року Україна імпортувала майже 1,3 млн МВт-год електроенергії на суму 165 млн євро.

За даними видання, найвища ціна на закордонну електроенергію для України була у лютому-березні цього року – понад 180 євро/МВт-год.

Експорт та імпорт електроенергії

Через масовані та систематичні удари РФ по енергосистемі України та втрату контролю над Запорізькою АЕС Україна була змушена суттєво збільшити імпорт електроенергії з країн-сусідів. Серед головних постачальників – Словаччина та Угорщина.

Разом з тим, у червні 2025 року Україна вперше з 2023 року експортувала більше електроенергії, ніж імпортувала. Експорт того місяця зріс у понад 2,5 раза у порівнянні з травнем – до понад 237 тис. МВт-год.

