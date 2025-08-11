Арабатська стрілка була одним із найпопулярніших бюджетних курортів України.

До окупації Росією у 2022 році Арабатська стрілка була одним із найпопулярніших бюджетних курортів України. Тепер же навіть у розпал сезону на пляжах майже немає людей, пише Telegraf.

Зазначається, що окупанти практично знищили туристичну галузь на унікальній природній косі між Азовським морем і Сивашем. У мережі публікують відео з Арабатської стрілки, які демонструють, на що перетворився колись популярний курорт.

Один із відеороликів був записаний відпочивальником на базі відпочинку "Чумацький шлях" у селі Щасливцеве. Автор ролика розповів, що погода там чудова, світить сонце, але можна помітити, що на пляжі майже немає людей.

Також автор відео поділився, що на Арабатській стрілці працює тільки половина баз відпочинку. Користувачі залишили під роликом велику кількість коментарів про те, що за України це був популярний курорт.

"За України там було чудово. Людей було чимало. Працювали кафе і пансіонати, а люди відпочивали. Тепер порожньо", - написав один із коментаторів.

Як зараз виглядає Кирилівка

Раніше УНІАН розповідав, що зараз відбувається в Кирилівці в Запорізькій області. До окупації росіянами це був популярний курорт.

Місцеві жителі показали в соцмережах, який вигляд має Кирилівка в серпні 2025 року, поки перебуває під окупацією. Можна помітити, що на одному з пляжів відпочивають не більше кількох десятків людей. Ще один відеоролик демонструє майже порожній пляж у Кирилівці.

