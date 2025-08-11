Для порівняння, приблизно стільки ж становив весь бюджет Ефіопії на 2021 рік.

Від початку 2025 року Росія витратила на обстріли українських міст близько 13,4 мільярда доларів. Про це пише Forbes.

Зазначається, що лише на "Шахеди" за сім місяців Росія витратила понад 5 млрд доларів. Ці дрони, а також БПЛА-імітатори стали основним засобом ураження в російських повітряних атаках. За даними видання, за вищевказаний період РФ випустила майже 29 тисяч далекобійних дронів, які несли від 1,4-1,7 млн кг вибухівки.

Найбільше ударних дронів та імітаторів ворог випустив по українських містах у липні – понад 6 тисяч одиниць.

"Точна пропорція – скільки летить "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів – невідома. На травень РФ виробляла 2700 "Шахедів" і 2500 імітаторів на місяць, розповідали Forbes Ukraine в ГУР. В обстрілі 17 червня з 440 дронів "справжніми" було близько 280 "Шахедів", за повідомленням Повітряних сил. Оціночна пропорція – близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів" – приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустила РФ із початку року. Кожен із них має боєголовку до 90 кг. Сумарно на "Шахедах" прилетіло в Україну 1400-1700 т вибухівки з початку року", – зазначають автори.

За даними прес-служби ГУР, один "Шахед" коштує орієнтовно $200 000. Таким чином, сумарні витрати на атаки "Шахедами" можуть сягати 5,7 млрд доларів, сказано в матеріалі.

Обстріли України: скільки Росії коштували ракетні удари

Також з початку року для атак застосовувалися ворогом і ракети. За підрахунками Forbes Ukraine, йдеться про 932 ракети, які несли 0,4 млн кг вибухівки. І їхня вартість може сягати $7,7 млрд.

Із 932 ракет 311 були балістичними, пише видання:

235 "Іскандер-М"/KN-23/24 – на $1 млрд;

47 зенітних ракет С-300 – на $10 млн;

29 аеробалістичних ракет "Кинджал" – на $290 млн.

При цьому крилатих ракет з початку року РФ використала понад 600. Найбільше – Х-101/Іскандер-К. Йдеться про 451 ракету на $6,2 млрд.

Для порівняння додамо, що витрачені Росією на обстріли України 13,4 мільярда доларів – це орієнтовний бюджет Ефіопії на 2021 рік (за даними з відкритих джерел).

Війна в Україні: це варто знати

