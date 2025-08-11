Президент США заявив, що росіяни ведуть багато воєн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія - це воююча нація, яка за свою історію вела багато воєн. Таку заяву він зробив під час пресконференції в Білому домі.

"Це воююча нація. Це те, що вони роблять. Вони ведуть багато воєн. Один мій друг сказав, що Росія сильна, тому що просто продовжує воювати", - сказав Трамп.

Також президент США висловився про історію Росії. Він нагадав, що раніше Москва брала участь у різних війнах.

"Вони ведуть багато воєн. Вони перемогли Гітлера та Наполеона", - зазначив Трамп.

Крім того, президент США зробив дивну заяву про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За його словами, росіяни нібито були б у Києві через 4 години, якби їхали по шосе, але один генерал вирішив проїхати через сільськогосподарські угіддя.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира (російського диктатора Володимира Путіна - УНІАН), його, скоріш за все, вже немає в живих", - наголосив Трамп.

Трамп зробив заяву про повернення окупованих територій України

Раніше під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що він протягом кількох хвилин від початку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним зможе зрозуміти, чи можливо укласти з ним мирну угоду щодо України. Він запевнив, що постарається повернути частину "цінної території", окупованої Росією під час повномасштабної війни, назад Україні.

Також президент США поділився, що наступна зустріч має відбутися з президентом України Володимиром Зеленським або ж з ним і Путіним разом.

