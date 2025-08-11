Це дасть змогу ще раз донести Трампу позицію Європи.

Європейські лідери і президент України Володимир Зеленський проведуть у середу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, за два дні до його зустрічі з кремлівським диктатором на Алясці.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також візьме участь у дзвінку, пише Bloomberg із посиланням на головного прессекретаря канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. За його словами, крім Мерца, у бесіді візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також глави урядів Італії, Польщі та Фінляндії.

Також повідомляється, що ця розмова буде присвячена "подальшим варіантам тиску на Росію", а також "підготовці можливих мирних переговорів і пов'язаним із ними питанням територіальних домагань і безпеки".

Спроби мирного врегулювання війни в Україні - що відомо

ЗМІ пише, що, поки дипломатичні зусилля щодо завершення війни тривають, Україна та її європейські союзники наполягають на перемир'ї із заморожуванням нинішньої лінії фронту як першому кроці перед перемовинами щодо більш довготривалого врегулювання.

Путін же вимагає, щоб Україна поступилася всім Донбасом, а також Кримом, незаконно анексованим 2014 року, як умовою для розблокування перемир'я і початку переговорів про довгострокову угоду.

Зеленський заявив, що його уряд не поступиться територіями, а європейські лідери пообіцяли продовжувати підтримувати суверенітет України. Водночас вони дедалі більше побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, яка ігнорує деякі з їхніх ключових вимог, ідеться в матеріалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці стане своєрідним "тестом". Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, цей саміт продемонструє, наскільки кремлівський диктатор серйозно налаштований покласти край цій жахливій війні.

