Кораблі Китаю зіштовхнулися, коли переслідували філіппінських рибалок

Корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з кораблем ВМС Китаю в західній частині Філіппінського моря

Через небезпечний маневр у Південнокитайському морі зіткнулися два кораблі берегової охорони Китаю, які намагалися перешкодити філіппінським риболовецьким судам. Про це повідомила берегова охорона Філіппін, яка й опублікувала відповідне відео.

За даними South China Morning Post, берегова охорона Китаю заявила, що вживала необхідні заходи для вигнання філіппінських суден зі спірної ділянки в Південнокитайському морі.

Речник китайської берегової охорони Ган Ю заявив, що китайська берегова охорона змусила кілька суден філіппінської берегової охорони піти з вод поблизу мілини Скарборо після того, як вони "проігнорували неодноразові попередження китайської сторони та наполегливо втручалися у водний шлях".

На відео з місця події можна побачити, що один з китайських катерів виконував маневр в бік філіппінського судна, але тому вдалося проскочити. Натомість китайське судно протаранило своє ж судно підтримки. Судно отримало серйозні пошкодження

Інцидент стався 11 серпня недалеко від спірного рифа Скарборо, коли філіппінська берегова охорона супроводжувала судна, що роздавали гуманітарну допомогу рибалкам у цьому районі, повідомив у своїй заяві прессекретар коммодор Джей Тарріела.

"Корабель Берегової охорони Китаю CCG 3104, який переслідував на високій швидкості філіппінський корабель берегової охорони BRP Suluan, здійснив ризикований маневр із правого борту філіппінського судна, що призвело до зіткнення з військовим кораблем ВМС НВАК (Народно-визвольної армії Китаю)", — сказав Тарріела.

Нагадаємо, що це не перший інцидент між судами Китаю та Філіппін. Конфлікти між ними спалахують, оскільки кожна країна висловлює претензії на економічні зони моря. Рибалки з Філіппін виходять туди на рибний промисел, а берегова охорона Китаю намагається їм перешкоджати. Влада Філіппін періодично наголошує, що китайські кораблі знаходяться у небезпечній близькості від рибацьких суден. Окрім небезпечних маневрів Філіппіни звинувачують Китай у використанні водометів.

Однією зі спірних ділянок став риф Сенді-Кей. Там розгорнули свої прапори обидві країни.

