Президент США каже, що "збирався зробити набагато більше".

8 серпня добіг кінця термін ультиматуму президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Росії. Він обіцяв запровадити проти РФ вторинні санкції та мита, якщо не буде досягнуто перемирʼя, але обіцянку все ж не виконав.

Як пояснив сам Трамп під час пресконференції, він не став запроваджувати нові санкції через те, що йому було запропоновано провести зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним.

"Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", – сказав американський лідер.

За словами Трампа, він хотів би побачити припиненя вогню у війні, яку РФ веде проти України, та найкращу угоду для кожної сторони.

"Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (мова про російського диктатора Путіна, – ред.). У мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", – додав президент США.

Війна в Україні: інші заяви Трампа

Під час цієї пресконференції Трамп зробив низку гучних заяв. Зокрема, він сказав, що намагатиметься повернути частину "цінної території", яку окупувала Росія, назад Україні.

Крім того, американський лідер заявив, що сподівається на конструктивний діалог під час майбутньої зустрічі з диктатором Путіним. Він обіцяє зателефонувати європейським лідерам за підсумками розмови.

