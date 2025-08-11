Дональд Трамп розповів на прес-конференції про те, чого очікує від зустрічі з Путіним.

Протягом кількох хвилин від початку зустрічі президент США Дональд Трамп зможе зрозуміти, чи можливо укласти з кремлівським диктатором Володимиром Путіним мирну угоду щодо України. Ба більше, під час пресконференції в Білому домі, американський лідер заявив, що намагатиметься повернути частину "цінної території", окупованої Росією під час війни, назад Україні.

Незабаром Трамп заявив, що наступна зустріч має відбутися з президентом України Володимиром Зеленським або ж з ним і Путіним разом.

Говорячи детальніше про майбутню зустріч із господарем Кремля, президент США заявив, що вона буде "пробною". Хоча він сподівається на конструктивний діалог із Путіним.

"Я скажу йому завершити війну, сподіваюся на конструктивний діалог. Після зустрічі з Путіним я зателефоную європейським лідерам", - зазначив він. Але угоду він укладати не збирається, адже це "не його справа" - цим мають займатися Україна і Росія.

Щодо Зеленського, то Трамп сказав, що "ладнає" з українським президентом, але він усе одно не згоден із ним у тому, "що він зробив". Адже, за словами американського лідера, війни не повинно було бути. 88% українців хочуть, щоб мирна угода відбулася, наголосив Трамп.

Зустріч Трампа з Путіним - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, чому їхній саміт відбудеться саме на Алясці. Для цього є кілька причин. Зокрема тому, що США не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Однак на цьому причини не закінчуються.

А ось експерт з питань російської політики Штефан Майстер і зовсім заявив, що зустріч Путіна і Трампа - найгірше, що могло статися для України і європейської безпеки. Кремлівський диктатор отримав те, що й хотів.

